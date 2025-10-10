Грядут теракты, гораздо чувствительнее подрыва Северных потоков

Максим Столяров.  
10.10.2025 19:59
  (Мск) , Москва
Украинский диктатор Зеленский пойдёт на любые провокации, чтобы вовлечь западные страны в войну.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стратегия Зеленского сейчас, если убрать историю внешнего влияния, то будучи загнанным в угол, Зеленский будет принимать все возможные меры, чтобы поднять уровень эскалации.

Сейчас Зеленскому остаётся только одна стратегия – как можно более глубоко вовлечь в конфликт западных партнёров, на всех уровнях, включая военное участие. Потому что отступать ему некуда», – сказал Тихонов.

«А западные партнёры могут играть такую стратегию: поддерживать до последнего момента, а потом соскочить. Это называется игра в цыплёнка – кто первый струсит.

Но, как показывает опыт – не всегда есть возможность соскочить. Риск эскалации действительно существует. Особенно… если операции будут проведены таким образом, что в них появится очевидный западный след. А такое можно сделать, даже не поставив в известность западных партнёров.

Могут быть теракты, гораздо чувствительнее [подрыва Северных потоков]. И такие сценарии наверняка прорабатывались теми людьми с Запада, которые сидят в украинских спецслужбах.

Найдётся группа решительных граждан разных государств, которые могут пойти на любые, самые бесчеловечные действия, чтобы каким-то образом поднять градус», – добавил он.

