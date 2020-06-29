«Грядут весёлые времена»: крах Украины ожидается в четвёртом финансовом квартале – экперт

29.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские местные выборы, которые запланированы на октябрь этого года, обернутся серьёзным политическим кризисом, который, в сочетании со второй волной глобального кризиса, обернётся для Украины крахом.

Об этом в эфире канала «Politeka Online» заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После местных выборов в октябре многие окажутся банкротами, потому что ставки будут очень высоки. Достаточно даже посмотреть, что происходит вокруг выдвижения кандидатов в депутаты от освободившегося Черниговского округа, где депутата то ли убили, то ли самоубийца. Как говорится, останки человека ещё не остыли, а коршуны уже слетелись.

Ставки будут такие, борьба за мэрские и депутатские места будет чрезвычайно острой, потому что те, кто победит, получат огромный доступ к этим кускам ещё оставшийся еды, которая пока есть на Украине, чтобы рвать её дальше. Хищники уже на старте и к этому готовятся, у них кровавая слюна течет из пасти», – описал ситуацию эксперт.

Также Олег Соскин подчеркнул, что до нового года, когда мир захлестнёт вторая волна мирового кризиса, отсталую и нищую Украину ждёт крах.

«Крах будет по любому на ноябрь. А сейчас будет первая точка колоссального экономически-финансового удара по всем, когда государства посчитают убытки за первое полугодие от китайской бактериологической заразы.

И когда все увидят, что ВВП упал на 20-30% и больше, в зависимости от страны, когда увидят, что приближается коллапс всего, а зараза не отступает, а переходит в новые атаки, то есть, осенью можно ожидать продолжение перманентного наступления на Европу, Евразию и США и так далее, вот тогда начнётся в мире паника.

Третий финансовый квартал будет очень тяжёлым, он обвалит фактически мировые рынки до самого «не могу». И в зиму, в новый год народ будет входить фактически без трусов и маек. Вот тогда для Украины, страны-лузера с энтропийной воронкой, и настанут весёлые времена», – резюмировал эксперт.