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Новости Украины

Россия, используя все имеющиеся каналы, пытается предотвратить готовящуюся провокацию киевского режима так называемой грязной бомбы.

Однако самое страшное, что для реализации своих чудовищных планов украинским властям даже не нужна помощь коллективного Запада.

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Российские предупреждения

Буквально накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к Киеву и его западным спонсорам с требованием прекратить провокации по подготовке «грязной бомбы».

«Требуем от киевских властей и контролирующих их западных спонсоров прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных мирных граждан. Безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет… Не исключаем оказание содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для “грязной бомбы”», — заявила Захарова.

Однако, к сожалению, Украина еще с советских времен имеет все необходимое для создания радиоактивного оружия массового поражения. Дело в том, что еще во время Великой Отечественной войны на территории УССР были обнаружены большие залежи урана.

Советское наследие в преступных целях Киева

В настоящее время действующими являются Мичуринское и Центральное месторождения в городе Кропивницкий, Новоконстантиновское и Ватутинское месторождение в пгт Смолино Кировоградской области.

Киевский режим сможет создать «грязную бомбу», используя уран, который добывается на территории их страны. По мнению экспертов, для этого у украинских властей есть два места: в Институте ядерных исследований в Киеве и на Восточном горно-обогатительном комбинате в городе Желтые Воды (Днепропетровской области). В создании и совершенствовании которого участвовал Ефим Пригожин, брат деда петербургского бизнесмена.

Любопытно, что предположительно возглавляющий ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, по некоторым данным, также провел детство в центре украинской урановой промышленности Смолино. В целом вся украинская атомная промышленность появилась с нуля во времена СССР и, таким образом, потомки тех, кто создавал ее, вынуждены сегодня сталкиваться и бороться с агрессивными планами Киева, которому интересен отнюдь не мирный атом.

ВостГОК пока остается единственным на Украине предприятием по добыче и переработке урановой руды. И ничто не мешает киевскому режиму воспользоваться этим советским наследием.

Цель — обвинить Россию

Это 24 октября подтвердил генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России, который в ходе брифинга заявил, что к настоящему моменту Украина обладает всей производственной базой и научным потенциалом для создания грязной бомбы.

«Подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Игорь Кириллов также раскрыл цель провокации с «грязной бомбой».

«Обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве», — говорит в заявлении начальника войск РХБЗ.

Остается надеяться только на то, что западные кураторы Киева проявят благоразумие и не дадут режиму на Украине пойти на по сути тяжкое военное преступление, которое приведет к колоссальным жертвам, в том числе и среди украинских граждан.