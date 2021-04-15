Грязная операция украинских спецслужб тянет Санду на дно

15.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Молдовы Майя Санду несет репутационные потери в связи с похищением в центре Кишинева украинского экс-судьи Николая Чауса.

В Молдове все уверены, что это операция украинских спецслужб, в детали которой Санду была посвящена. Президент вынуждена оправдываться.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«У нас есть вопросы к украинской стороне, на которые мы пока не получили ответов. Мои советники пытались связаться с командой президента Зеленского, у нас была инициатива провести диалог на уровне лидеров государств. Но президент Зеленский был в командировке», – сказала Санду в интервью Cotidianul.md.

Между тем в распоряжении молдавских СМИ оказалась докладная записка посла Украины в Кишиневе Марко Шевченко, которую раньше цитировал украинский сайт «Цензор.нет». Дипломат рассказывает о своей встрече с госсекретарем МИД Молдовы Думитру Соколаном, который передал ему ноту с просьбой снять дипломатический иммунитет с военного атташе украинского посольства Сергея Сметанюка, который по версии следствия провозил похищенного Чауса через границу на своей машине с дипномерами.

Шевченко возлагает на молдавскую сторону ответственность за то, что Санду так и не удалось пообщаться с Зеленским. Зато состоялся телефонный разговор и.о. премьер-министра Молдовы Аурелия Чокоя с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой, в ходе которого украинская сторона уверяла, что ее спецслужбы не имеют отношения к похищению. После этого молдаване согласились не информировать СМИ о ноте украинскому послу. Якобы украинский посол собирался организовать встречу молдавских следователей с атташе Сметанюком, но после получения ноты передумал.

Тем временем жена похищенного Чауса Светлана подверглась пранку украинского телеграм-канала «Джокер». Пранкер вышел на нее под видом близкого к бывшему президенту Украины экс-нардепа Алесандра Грановского.

Жена судьи предъявила «Грановскому» претензии за то, что тот не выполнил своих обещаний, данных в 2016 году, когда обвиненного в коррупции Чауса срочно вывозили в Молдову: обещали, что отсиживаться придется недолго, недоплатили денег. В переписке Светлана указывает, что бегство организовывал некий С.

Ранее в интервью «Стране.UA» она рассказывала, что все это время общалась с адвокатом Сергеем Смирновым, который сейчас занимает должность заместителя главы офиса Зеленского.

Смирнов заявил «Стране.UA», что общался с Чаусами, чтобы добиться правды в деле другого своего клиента – бизнесмена Геннадия Корбана. Корбан в 2015 году был арестован по решению Чауса и якобы по заказу Порошенко. Наиболее распространенная версия похищения судьи сводится к тому, что его показания нужны были нынешнему президенту для компроментации своего предшественника.

В Молдове озабочены не столько взаимоотношениями украинских политков, сколько тем, что в этой грязной истории замешана Санду.

«На политическом уровне дело Чауса – это соглашение между руководством Украины и руководством Республики Молдова, конечно, это дело обсуждалось на уровне лидеров государств, Зеленским и Санду. Операция была выполнена с обоюдного согласия обоих», – заявил вице-спикер молдавского парламента Влад Батрынча.

«Субъективно создается впечатление, что кто-то пытается прикрыть дело Чауса. Надеюсь, я ошибаюсь, но если будет доказано, что какие-то государственные учреждения причастны к похищению украинского судьи, то это очень серьезно» – говорит председатель парламентской комиссии по национальной безопасности и обороне Сергей Сырбу.