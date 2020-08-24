Грязная провокация: Минские майданщики бросили «под танки» инвалидов

24.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Белорусские майданщики начали использовать грязные технологии в своих протестах – на передний фланг между собой и оцеплением силовиков они выставляют инвалидов-колясочников, которые могут стать жертвами в случае провокаций.

Об этом в своем блоге пишет бывший депутат Верховной рады, инвалид с детства Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я в ужасе от увиденной фотографии. На переднем плане инвалид на коляске. С левой стороны на этой же фотографии тоже человек с ограниченными возможностями. Мир сходит с ума, а европейские и заокеанские негодяи используют инвалидов в так называемой демократизации общества. Причем, на переднем крае – между ОМОНом и оппозицией. Это для картинки и разжигания несправедливой ненависти.

Это называется черная политическая подлость. А если, не дай бог, какая-то провокация? И что этому инвалиду делать? Да наплевать им на то, что он немощный человек на коляске. Им важно разрушить страну, использовать этого инвалида для достижения своих грязных политических целей – оторвать Белоруссию от России. Любыми методами и ценой жертв, даже инвалидов», – пишет Журавко.

Он также призвал белорусское общество не повторять ошибок Украины и не устраивать в стране очередной майдан, который приведет государство в упадок.

«Я побывал на Донбассе. Видел своими глазами, как нацики вместе с ВСУшниками расстреливали своих мирных граждан. Это просто ужас. И это тоже цена майдана и госпереворота в 2014-м. Белорусы! Не превращайтесь в стадо баранов, не покупайтесь на эти европейские мнимые ценности. Иначе, все то, что я видел, придет к вам: разруха, боль, страдания, кровь, трагедия. Мало того, инвалиды, которые работали на ваших предприятиях, останутся без работы, без протезирования и реабилитации. Я уже не говорю про пенсии и социальную защиту», – резюмировал политик.