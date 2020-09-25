«Грязная тварь». В украинском эфире скандал из-за слов о преступлениях атошников

25.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Воюющие в Донбассе украинские военнослужащие не раз были уличены в стрельбе по подконтрольной Киеву территории с целью последующего обвинения в обстрелах защитников Донбасса и получения премиальных.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил известный украинский журналист Дмитрий Василец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я туда ездил, я там смотрел, особенно на линии разграничения, особенно в посёлке Золотое. Общался с местными жителями – есть куча видео касательно того, что на линии разграничения украинские войска, когда была такая логика, что когда стреляют – доплачивают, они стреляли не в сторону неподконтрольной территории, а в сторону подконтрольной территории. И эти видео, эти свидетельства есть, они переданы в военную прокуратуру», – сказал он.

Однако эти слова вызвали истерику среди присутствующих в студии украинского телеканала. После того, как телеведущему удалось прекратить поднявшийся гул, экс-лидер УНА-УНСО Дмитрий Корчинский набросился на своего оппонента с оскорблениями.

«Я, во-первых, хочу заявить, что этот пан – грязная тварь. Это комплимент в ваш адрес. И лучше уйди отсюда, – сказал националист и обратился к ведущему. – Кого вы приглашаете? Вы приглашаете людей, которые хуже, чем московская пропаганда, это что такое? Говорить, что наши войска за бабки стреляли в нашу территорию – это вообще о чём? А мальчика, распятого в трусиках, ты там не видел, нет?»

В свою очередь, один из дозвонившихся в студию телезрителей, представившийся экс-боевиком «АТО» также возмутился присутствием в студии «сепаратиста».

«У нас на работе много людей, которые были в АТО, многие и сейчас там. Но я ни разу не слышал, чтобы наши солдаты стреляли в сторону наших этих… Вы не разводите пропаганду и лучше на такие передачи вообще не приходите. Это в тысячу раз хуже российской пропаганды. А ведущему надо убирать таких людей», – потребовал телезритель.