Грязная возня реваншистской Латвии уже не удивляет – Захарова

29.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Принятый в Латвии закон о запрете ношения в ходе публичных мероприятий советской военной формы, которая теперь приравнивается к фашистской, является грязной попыткой переписать исторические реалии.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На днях латвийский Сейм принял в окончательном чтении законодательные поправки, запрещающие ношение в ходе публичных мероприятий советской военной формы, которая теперь в этой стране приравнивается к фашистскому обмундированию.

Это назойливое стремление официальной Риги переписать сложившиеся исторические реалии не удивляет. Мы, конечно, понимали, что вся эта грязная возня, абсолютно не подобающая людям, которые исходят из исторической правды, что она будет продолжаться. Но при этом было сложно себе представить, что они так далеко зайдут.

Хотя, конечно, было ожидаемо горячее желание латвийских парламентариев приурочить свои злонамеренные инициативы к празднованию 75-летия победы над коричневой чумой.

А что там с ношением формы других стран Антигитлеровской коалиции – ещё можно, или тоже уже нельзя?», – добавила она.