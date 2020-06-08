Грязно ругаясь, николаевские подростки осквернили памятник легендарным десантникам
В Николаеве группа подростков после купания в фонтане, принялись сушить мокрую одежду на Вечном огне.
Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире местного информационного агентства «Новости Николаева», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В сюжете видно, как несколько молодых людей, искупавшись в городском фонтане на Соборной площади, отправились отправилась сушить одежду к мемориалу героям десанта под командованием Константина Ольшанского во время освобождения города от немецко-фашистских оккупантов в 1944 году.
«Мемориал, не мемориал, у меня ж@па мокрая, мне пох@й, что это мемориал», – прокомментировал один из подростоков.
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