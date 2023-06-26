Грязную работу для Зеленского выполняет непотопляемый кадр Януковича

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Замглавы офиса президента Украины Олег Татаров, курирующий правоохранительные органы, используется для выполнения грязной работы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет антироссийское пропагандистское издание «Новое время».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

При президентстве Виктора Януковича и в разгар путча 2013 – 2014 годов Татаров занимал должность замначальника Главного следственного управления МВД Украины. Незадолго до свержения Януковича получил от того звание заслуженного юриста. Татаров был одним наиболее ненавидимых майданщиками представителем МВД, которого обвиняли в преследованиях.

Тем не менее через год после победы Владимира Зеленского на выборах Татаров получил свою нынешнюю должность.

«НВ» указывает, что «накануне большой войны Татаров приобрел функционал неформального куратора всего правоохранительного блока в стране».

«Его коллеги, однокурсники и связанные с ним чиновники постепенно рассредоточились по разным правоохранительным органам и госведомствам (ГПУ, ГБР, БЭБ, АРМА, МВД, комитет в ВР и др.)», – пишет издание.

Кроме того, несколько собеседников во власти признаются, что «Татаров так врос в управленческую вертикаль, что им остается лишь оправдывать его пребывание во властных рядах».

«Заместитель Ермака оказался одним из незаменимых менеджеров в команде Владимира Зеленского в качестве провайдера «правильных решений» в судебной и правоохранительной системе. Другими словами, на него полагаются в вопросах сопровождения хода криминальных расследований и судебных тяжб по нужным для Банковой сценариям. Так, по словам нескольких собеседников в партии власти, Татаров лично или через посредников коммуницирует с судьями и следователями, оставаясь в курсе продвижения принципиальных для ОП дел по всей юридической цепочке. Разумеется, такой контроль оправдывается государственными интересами», – говорится в статье.

Один из соратников Зеленского в правоохранительном комитете ВР характеризует Татарова как человека, «который не одевает белых перчаток для выполнения своей работы».

В свою очередь первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин уверен, что офису президента некем заменить Татарова.

«Ведь у него есть доступ к широкой сети контактов в юридической среде, построенной еще руками Виктора Медведчука и Андрея Портнова, экс-заместителем главы Администрации Януковича. Речь идет о лояльных властям судьях, прокурорах и адвокатах. По словам Юрчишина, Татаров не заботится о собственном политическом будущем и имеет невысокий уровень персональных ценностей. Поэтому готов выполнять самые грязные задачи власти в этой сфере, включая давление на следствие», – передает слова Юрчишина издание.

В 2020 году стало известно, что НАБУ выдвинуло подозрение Татарову как сообщнику в одном из эпизодов застройщика Максима Микитася в махинациях в «Укрбуде». В итоге дело было передано из НАБУ в СБУ, хотя это запрещено УК. А в апреле 2022-го, в разгар боевых действий, производство по этому эпизоду, и вовсе было закрыто.

«Еще один важный фактор укрепления Татарова на занимаемой должности. Топ-чиновник из окружения Зеленского отмечает, что послы G7 с начала полномасштабной войны больше не намекают на Татарова как на главного негативного персонажа с Банковой. Во время неформальных встреч, ужинов и другого общения с представителями украинской власти, посланники Запада больше не вспоминают одиозного заместителя Ермака», – указывает «НВ» на еще одну причину непотопляемости Татарова.

Собеседник издания говорит, что вопрос об увольнении одиозного чиновника утратил актуальность, поскольку американцы «оставили Татарова в покое».

«Заместитель Ермака в довоенный период привлекался в качестве плохого полицейского для ряда отбившихся от генеральной линии депутатов, которые состояли в различных политических группах. Эта функция и сейчас остается в наборе его неофициальных полномочий», – пишет издание.

Так, Татаров прилагал руку к попытке дробления группы олигарха Игоря Коломойского внутри монобольшинства. Кроме того, к замглавы ОП со всех РОВД страны стекалась информация о доходах, бизнес-связях и проступках народных избранников. Как говорит один из бывших руководителей генеральной прокураторы, речь, по сути, идет «о сборе компромата на слуг народа и на их помощников».

Собрав папочки, Татаров приглашал отступников на разговор, в итоге у него побывало едва ли не половина президентской фракции.

Собеседник «НВ» в окружении президента отмечает, что никаких предпосылок к увольнению Татарова не видно, а «его уход из ОП не обсуждается и не планируется даже после победы в войне и будущих выборов парламента».