13.12.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Украина, Церковь
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Грязные методы Варфоломея – не только на Украине

Константинопольский Патриарх Варфоломей, не обладая реальным влиянием в Турции, где со своей мизерной паствой он находится в условиях жестких ограничений, пробует компенсировать это, прибегая к грязным политическим приемам.

Такое мнение в ходе пресс-конференции в Москве выразил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не имея возможности подтвердить своё первенство среди Православных Церквей за счёт наличного ресурса, и не имея возможности каким-то образом перераспределить этот ресурс в свою пользу путём следования канонам, Константинопольский Патриарх пытается создать предмет для торговли.

То есть, если мы по всему миру создаём и поддерживаем раскольнические структуры, и эти структуры входят в состав Константинопольского Патриархата, то потом всему остальному православному миру мы предлагаем договориться.

С политической точки зрения это вполне нормальная ситуация, когда мы создаём проблему, а потом предлагаем договориться, но уже требуем каких-то уступок.

С церковной точки зрения эта ситуация в принципе невозможна.

Поэтому я и говорю: раз уж Варфоломей на это пошёл, то, соответственно, Константинопольский Патриархат можно больше не рассматривать как церковную структуру, поскольку все их последующие действия будут лежать только в политической плоскости», – отметил Ищенко.

«В общем-то, этот процесс касается не только Украины, не только Московского Патриархата. Константинопольский патриарх работает на раскол абсолютно всех Православных Церквей. У каждой есть свои, более или менее острые, проблемы. Например, в Православной Церкви Чехии и Словакии Варфоломей тоже поддержал в этом году раскол, и вынудил их-таки пойти на определённые компромиссы со своими раскольниками, по сути дела, усилив там своё влияние», – сказал эксперт.

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