«Грязные намерения» – Лукашенко публично троллит Путина

29.07.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко срочно созвал Совет безопасности страны, чтобы обсудить инцидент с ночным задержанием 32 россиян, которых белорусское телевидение уже обвинило в намерении дестабилизировать ситуацию перед президентскими выборами.

Судя по словам Лукашенко, которые приводит его официальный телеграм-канал, сам он так же намерен обвинять Россию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я пригласил вас для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью. Иначе его не назовешь. Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», – заявил Лукашенко.

Он поручил своей пресс-службе провести работу с российскими СМИ по правильному, с точки зрения белорусского президента, освещению инцидента.

«Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. И публично (я попрошу пресс-секретаря) нам надо обратиться к российским СМИ, в том числе, и телеграм-каналам, чтобы они, как Путин говорит, “пургу не гнали”. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо. У нас нет цели опорочить близкую нам страну», – паясничает союзник.

Белорусские СМИ сообщили сегодня о задержании 32 боевиков якобы российской ЧВК сегодня ночью под Минском. На кадрах оперативной съемки видно, что среди вещей задержанных есть суданская валюта и телефонные карты, листовки на арабском и джихадистские нашивки.

Российские эксперты полагают, что задержанные собирались переправиться в Африку через аэропорт Минска, поскольку российские границы закрыты из-за карантина. Военкор Семен Пегов утверждает, что переброска была согласована с белорусскими спецслужбами.

Однако госсекретарь белорусского Совбез Андрей Равков такое согласование отрицает.

«Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали», – утверждает Равков.