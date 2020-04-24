Грязные зелёные бумажки для меджлиса

24.04.2020, Киев, Александр Ростовцев

Стенания меджлисовцев по поводу нехватки финансирования телеканала ATR дали результат – Верховная рада утвердила поддержку рупора экстремистов. Таким образом, уже при Владимире Зеленском за счет бюджета продолжится поддержка одного из самых одиозных украинских СМИ, оправдывающего теракты, блокаду и репрессии против крымчан за их выбор в 2014 году.

В бюджете на 2020 год предусмотрено отслюнявить 50 млн гривен (около 140 млн рублей) на функционирование телеканала ATR. В начале года часть средств была перечислена на казначейский счет телеканала, однако воспользоваться ими руководство ATR не имело возможности из-за разногласий в толковании Закона Украины «О публичных закупках».

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Мустафа Джемилев, как нардеп Верховной Зрады, предложил использовать особый порядок предоставления господдержки и не применять положения закона о публичных закупках к телеканалу ATR. Как сообщается на сайте Верховной Рады поправка Джемилева получила полный одобрямс 13 апреля. Всего же за инициативу злобного карлика проголосовали 252 украинских парламентария.

Накануне пресс-служба президента Украины распространила заявление, что Владимир Зеленский подписал принятые парламентом поправки в госбюджет, назвав их «финансированием борьбы с распространением коронавируса».

Возобновление финансирования ислямовского медиарупора, близкого по духу к геббельсовской пропаганде вызвало смешанные чувства в украинской «спильноте».

«Порохоботы» и другие «циничные бандеры» откровенно радуются финансовым вливаниям в лужёную глотку ближайшего союзника по русофобии и «деоккупации» Крыма, более адекватные «громадяне» возмущены тем, что поддержка одиозного частного телеканала происходит в кризисный период из бюджета нищей Украины, испытывающего дефицит в 300 млрд гривен.

Кроме того, как подчёркивают противники этого решения властей, у владельца ATR коммерсанта Ленура Ислямова накопилась огромная финансовая задолженность перед Украиной в то время как среди союзников меджлисоидов значится множество состоятельных пацанов, для которых 50 млн гривен в складчину – вообще не деньги.

Теперь на Украине гадают: что послужило толчком для Зеленского снова-здорова вливать бюджетные средства во враждебный не только России и российскому Крыму, но и ему лично скандальный телеканал.

В самом деле, с тех пор, как более года назад гос. финансирование ATR сначала резко оскудело, а затем и вовсе прекратилось, ведущие и гости медиарупора проклинали Зелю последними словами и завывали на все лады, будто бы Крым окончательно уйдёт, если «слуги народа» срочно не возобновят выдачу казённых денег.

Для этого через студию телеканала прошла вереница бандерлогов (Бабченко, Бессмертный, Залищук, Соболев, Бутусов, Черновол-сын, Зисельс, Чубаров, Чийгоз, Умеров, Сенченко, Береза, Арестович, бандеролюбивый адвокат Полозов, Ганапольский и прочие), метавших громы с молниями в адрес «последней надежды Юго-Востока» и нагнетавшие ужасы, будто Зеля «наряду с Кремлём ненавидит крымских татар», отчего и не хочет отсыпать денег «единственному в мире» меджлисовскому рупору.

Записные поддержанты ATR пробили ногами широкую колею в студию «Радио Стыдоба» и «Крым.Брехалии» с жалобами на «прокремлёвского» президента. Работники жареной кряквы, получающие регулярные оклады в конвертах от Конгресса США, чмокали губами, сочувствовали, но помочь коллегам-геббельсятам ничем не могли.

Некоторые наблюдатели уже высказали предположение, будто меджлисоиды навешали Зеле лапши на уши, а тот и подкинул деньжат, поддавшись на уговоры.

Думается, однако, что причина несколько сложнее, чем детская доверчивость Зели.

В комментарии для «ПолитНавигатора» экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко прозвучало мнение, что Джемилёву и удравшему в Киев «меджлису» удалось надавить на Зеленского через западных «кураторов», до сих пор не смирившихся с потерей Крыма. Соответственно, через новое раздувание телевизионной истерии и оседлание темы «Крым – для коренного народа», ATR будет продолжать попытки сеять смуту среди крымских татар, разжигая и направляя их недовольство против других народов полуострова и российской власти в Крыму.

По мнению других наблюдателей, Зеленский является заложником сложившихся за последние шесть лет политических реалий Украины, для которых русофобия, бандеровщина, экстремизм, воспевание гитлеровского коллаборационизма стали нормой жизни.

Никуда не делся фактор влияния радикальных украинских националистов на внешнюю и внутреннюю политику Киева. Крымско-татарский экстремизм, лицом которого выступает Джемилёв, близок по духу укронацистам, несмотря на серьёзные разногласия о будущем статусе Крыма в гипотетическом случае его «деоккупации».

Не секрет что меджлисовцы для укронацистов являются «полезными идиотами», которых следует использовать по максимуму ради заветного возвращения Крыма в состав Украины. За это подопечным Джемилева можно пообещать всё, что угодно: национально-культурную автономию, статус коренного народа, кричать об «общей судьбе и тысячелетних притеснениях от клятых москалей», а также лицемерно распускать сопли каждое 18 мая.

Фигуре Джемилёва в этом процессе отводится немалая роль – уж очень вхож Мустафа в кабинеты западных лидеров. Как-никак, поручкаться с самим Обамкой до сих пор не удалось ни одному из главарей украинских националистов.

Следует также понимать, что Зеленский – фигура не самостоятельная, выступающая ширмой «с человеческим лицом» для режима, установленного 22 февраля 2014 года. Это значит, что политический курс «Россия – враг, Крым – цэ Украина» будет продолжен, поэтому и финансирование ATR, отлично в этот курс вписывающегося, не вызывает никакого удивления.