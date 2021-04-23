Грымчак объяснял, «как уничтожить ЧФ РФ», но поник после реплики ведущего

23.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украине пора начинать самостоятельно уничтожать нарушителей морских границ и воздушного пространства собственными ПВО и противокорабельными комплексами.

Об этом в эфире телеканала «5 канал» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же видим, как они разыгрывают этот вариант – та, что это, Зеленский, власть на Украине, это ж в шароварах клоуны, а мы в действительности в Крыму и на Донбассе воюем с НАТО или показываем им силу», – сокрушался телеведущий.

«Это для внутреннего потребления или для НАТО также?» – спросил он Грымчака.

«Это чисто для внутреннего употребления, потому что любой военный эксперт вам скажет, что два эсминца США одним залпом просто уничтожат весь Черноморский флот РФ», – утверждает экс-замиинистра.

«Наверно наших международных партнёров надо благодарить за это, но я бы хотел, чтобы, когда проходят такие учения, в кавычках, чтобы наши наземные противокорабельные комплексы отслеживали каждое движение корабля в Черном море, которые проходят учения.

И предупреждение, если они нарушат морскую границу Украины, эти корабли будут уничтожены одной или двумя ракетами, или тремя, не знаю, сколько надо. Это должны мы делать, наши партнёры за нас воевать не будут.

Такая же ситуация должна быть с ПВО. Если кто-то нарушит наши границы или нанесёт удар по нашей территории из-за границы, то мы должны их уничтожать. И в этом случае даже учения буду проходить по-другому», – уверял он.

На это ведущий заметил, что это всё пожелания, в то время как «они перекрыли Керченский пролив, заблокировали Азовское и Черное моря».

«Фактически, два года мы потеряли, – признал Грымчак. – Мы потеряли, чтобы поставить на боевое дежурство те же «Нептуны», которые у нас есть. Мы потеряли два года, ища мир в глазах Путина».