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14.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Грымчак объявил о грандиозной дипломатической победе над Россией

Минские соглашения – это якобы большая победа Киева, так как они позволяют западным партнёрам Украины предъявлять претензии и вводить санкции против России.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил заместитель министра по делам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минские соглашения – это дипломатическая победа Украины, которая, с одной стороны, остановила широкомасштабную войну. А с другой стороны, сегодня, несмотря на выступления представителя РФ в ООН господина Небензи, и США, и Германия, и Франция, и Великобритания, и остальные страны, которые там были, чётко сказали, что нужно не рассказывать сказки, а выводить войска из Донбасса, выполнять Минские соглашения, потому что, если этого не случится – Россия и дальше будет получать санкции», – порадовался чиновник.

Напомним, ранее Юрий Грымчак обещал, что Украина будет воевать с Россией даже после «освобождения Донбасса».

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