Грымчака взяли по указанию Офиса Зеленского и будут раскручивать на показания против Порошенко

15.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Скандального замминистра по делам “оккупированных территорий” Юрия Грымчака СБУ “вело” давно и задержали по указанию Офиса президента Владимира Зеленского в рамках стратегии по “уничтожению” предыдущей власти, передает корреспондент ПолитНавигатора..

Об этом сообщают источники телеграм-канала “Легитимный”.

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“Наш источник сообщает, что Грымчака будут раскручивать на тему “удара” по Порошенко. ЧТобы он начал “петь” против Луценко, Порошенко и других действующих лиц экс-власти. Окружение Порошенко будет “таять” на глазах”, – говорится в сообщении.

Также СБУ продемонстрировало видео задержания Грымчака с поличным за взятку в взятку в 480 тысяч $.



“Сейчас оно (СБУ – Ред) у него много чего найдет. Яхты, машины, золото в подвалах дома”, – прогнозируют источники “Легитимного”.

В свою очередь, украинский юрист, экс-замглавы АП Андрей Портнов обращает внимание на морально-политический аспект произошедшего.

“Не забываем друзья, фигурант показательно носил вышиванку, подчёркивал патриотизм, беспричинно пел гимн, был героем революции, поучал всех любить Родину и из телевизора создавал образ морального авторитета. Поэтому, сейчас очень важно отловить всё это колхозное рогульё и осудить к длительным срокам лишения свободы”, – пишет Портнов в своем телеграм-канале.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Грымчак и его помощники “требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений”.

В свою очередь, Министерство по вопросам “временно оккупированных территорий” и временно перемещенных лиц заявило о том, что что сообщения о задержании “помощника замминистра” не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности “помощник заместителя министра”. Фактически в министерстве поспешили откреститься от Грымчака.