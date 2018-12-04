05.12.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Донбасс, Минский процесс, Провокации, Россия, Украина
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Грызлов отказался слушать украинскую ахинею

Представитель России на переговорах в Минске по судьбе Донбасса Борис Грызлов отказался слушать экс-главу СБУ Евгения Марчука, который попытался зачитать украинское заявление по инциденту возле Керченского пролива.

«Представитель РФ в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов сегодня в Минске покинул зал заседания во время объявления украинской стороной – Евгением Марчуком заявления с протестом против открытой российской агрессии в Азовском море и Керченском проливе», – сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский пояснил, почему Грызлов продемонстрировал протест, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«За 4 года даже пустынный осел смог бы прочитать минские соглашения и осознать, что там нет ни единого пункта, касающегося Крыма», – заявил депутат.

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