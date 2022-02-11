Грызлов: Россия начнёт перевалку миллионов тонн белорусских грузов уже в этом году

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Российские порты начнут переваливать белорусские грузы, которые раньше шли на экспорт через Клайпеду, уже в этом году.

Об этом в интервью БелРос ТВ заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обсуждались вопросы транспортировки белорусской продукции, которая поставлялась в порт Клайпеда. Это около 20 млн тонн в год. Недавно состоялась встреча президента Белоруссии с делегацией Санкт-Петербурга, там обсуждался вопрос готовности портов: санкт-петербургского, Бронка, Усть-Луга и Приморск, – к перевалке продукции, производимой в Белоруссии. Я думаю, что это направление будет реализовано уже в текущем году. В ближайшее время мы сможем помочь Белоруссии в перевалке их продукции, которая идет на экспорт. Так что санкции просто укрепляют наши экономические и в целом братские отношения», – сказал Грызлов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что частный белорусский инвестор «в авральном режиме» строит терминал в одном из российских портов. Уже сейчас терминалы российских «Ультрамара», «Уралкалия» и «Еврохима» на Балтике готовы принять как минимум 2 млн. тонн белорусского калия.

В РЖД еще весной 2021 года заявили о готовности перевезти 12 млн тонн белорусских удобрений к российским портам. Ранее был заключен договор о переброске в российские порты белорусских нефтепродуктов.