Грызлов: Украина реализует в Донбассе наихудший сценарий

11.02.2022  21:38 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Киев нарушает Минские соглашения практически по всем пунктам.

Об этом в интервью БелРос ТВ заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев нарушает Минские соглашения практически по всем пунктам. Об этом в интервью БелРос ТВ...

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«То, что ранее удалось добиться по разведению сил и средств в отдельных районах или по отведению сил и средств в места их нахождения, к сожалению, все это нарушено. Тяжелое вооружение подведено к линии соприкосновения, и уже у нас нет таких участков, где разведены стороны. Поступает большое количество оружия и боеприпасов из стран НАТО. В нарушение Минских соглашений присутствуют натовские инструкторы не в единичном количестве, а сотни и даже уже тысячи», – сказал Грызлов.

Он считает, что Украина реализует в Донбассе самый плохой сценарий.

«Украина почему-то считает, что поддерживать свою экономику и свой статус они могут только на фоне антироссийских заявлений. Они хотят себя считать главной занозой в теле России, которая не является стороной конфликта. Представители ЛДНР всячески стараются выполнить Минские соглашения, им уже надоела эта война, которую Киев объявил своим согражданам.

То, что сейчас происходит, это наихудший сценарий, который может быть… Партия войны стала еще хуже и фактически пытается привести Украину к реальной войне. Это самый плохой сценарий, но мы прикладываем все возможные дипломатические усилия, чтобы не дать Украине возможности решать вопросы силовым методом», – заключил Грызлов.

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