Грызня Филарета и Епифания: Церковная «перемога» вновь превратилась в «зраду»

26.05.2019, Москва, Владимир Гладков

На фоне разгоревшегося скандала между конкурирующими главарями раскольников – Епифанием и Филаретом – становится очевидно, что вся история с созданием новой псевдо-церковной структуры изначально была фальшивкой.

К такому мнению пришли эксперты в эфире «Первого канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (Филарет – ред.) рассчитывал, что в результате томоса он станет главой «церкви», а стал человек, который, действительно, ближе к Константинополю, чем он. Он пытается переиграть ситуацию и сказать: «Сделайте патриархом меня», к томосу это не имеет никакого отношения», – заявил в ходе дискуссии российский режиссер-документалист Григорий Амнуэль.

Экс-депутат Верховной Рады и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга отметил, что важно понимать сущность Филарета-Денисенко.

«На самом деле, к сожалению, мы имеем дело с природой этого человека. Помните библейское, когда говорил Господь Петру: «Создам Церковь, и врата ада не одолеют её» – вот это врата ада, который изначально атаковал единую цельную Церковь, которая была культурным основанием наших народов, когда говорилось, что три наших народа являют один православный народ, он откалывает.

Он проиграл тогда Алексию, не возглавил РПЦ, приехал, как раз начался раскол 1991 года, как раз начался бардак, Кравчук ему пообещал: «Я тебя сделаю», обманул.

В обиде на Кравчука, на всех остальных он потом включается в эту игру, и когда Порошенко начал эту игру, ведь все высшие церковные иерархи и политики говорили, что американцы оказывают максимальное давление на Фанар, и томос точно будет, но американцы не учли, что и в Фанаре сидит парень, который под эту историю тоже решил себе», – рассказал Волга.

«Вы можете сказать, кто всех обманул?» – спросила ведущая.

«В конце концов – американцы. Они бросили Фанар, они увидели, что это не работает в Украине, сказали, что ладно, всё, надоело, не будем тратить ресурсы и силы на это всё, бросили, и он (Филарет – ред.) обиделся и ушёл в новый раскол. Он уже раскалывает раскол», – ответил экс-нардеп.

Политолог Александр Клюкин также подчеркнул, что вся история с томосом построена на обмане с самого первого дня.

«Совершенно правильно говорил пан из Украины о том, что там только материальные ценности и люди интересуют, здесь говорят про деньги, и все говорят о том, что все друг друга обманывают: Кравчук обманул того, этот того. А за что анафеме предали этого деда старого? За клятвопреступничество! Потому что там все врут, обманывают друг друга и воруют – вот, собственно, и всё! А в Стамбуле сидит такой же дед, и никакой он не Константинопольский, никакой не Вселенский, это просто дед, офицер турецкой армии, поставлен туда американцами, сидит и как паук делает своё чёрное дело. Это весь мой комментарий: за что боролись, на то и напоролись», – заявил эксперт.