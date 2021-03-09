Грызня «кровосисив»: Коболев шантажирует Фиртажа «демократическими» пикетами

09.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Организация «Демократическая сокира» провела под Верховным Судом пикет с целью привлечь внимание к иску против ООО «Киевоблгаз Сбыт».

Иск подал один из членов организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В пикете участвовало несколько активистов, которые держали флаги этой организации. Суть поданного иска – заставить «Киевоблгаз Сбыт» отказаться от т.н. температурного коэффициента, который учитывается при корректировке показателей бытовых счетчиков газа в соответствии с методикой приведения объема газа к стандартным условиям по показаниям бытовых счетчиков при отсутствии приборов для измерения температуры и давления газа.

Как утверждают участники акции, температурный коэффициент уже учтен при расчетах за газ, и облгазы используют его дважды.

«Мы надеемся, что суд встанет на сторону людей и закона, а не на сторону Фирташа. Но в это веры мало, поэтому мы будем готовиться и бороться и другими путями. Возможно, подавать новые иски, пока Фирташ не перестанет грабить людей», – заявил истец по делу активист «ДемСокиры» Егор Пасхалов.

В феврале активисты уже проводили подобную акцию, но с тех пор ничего не изменилось. Суд продолжает изучать дело, рассматривает вопрос о температурных коэффициентах.

«Наш иск – в том, что это незаконно. Тот объем газа, который называется температурными коэффициентами уже включается в производственно-технические данные. Они должны пересчитать платежки и изъять температурные коэффициенты, которые они применяют дважды», – отметил председатель Совета общественного контроля НАБУ Марк Савчук.

Организацию «Демократическая сокира» финансирует глава НАК «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев, чем и объясняется то, что ее претензии не относятся к тарифам на газ как таковым, а к температурным коэффициентам, мало влияющие на суммы, которые граждане Украины вынуждены платить за газ.