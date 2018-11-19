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20.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Грызня майданщиков нарастает: Под раздачу попал Чугункин

Подчиняющийся Петру Порошенко глава МИД Украины Павел Климкин много пиарится, но мало делает реальных шагов по полному разрыву связей с Россией.

С такими обвинениями сегодня на согласительном совете в Верховной Раде выступила глава комитета по иностранным делам Анна Гопко, назначенная по квоте партии мэра Львова «Самопомощь», что ныне конфликтует с президентом.

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«Я хотела бы обратиться к МИД. Комитет трижды официально обращался, чтобы получить копию ноты, которой было заявлено РФ о желании Украины приостановить договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Я сейчас обращаюсь в Климкину чтобы он, наконец, дал нам копию ноты.

Я также обращаюсь к МИД уполномочить представителя межведомственной рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов применения санкций. Я также требую от МИД чтобы, наконец, мы увидели инвентаризацию договорно-правовой базы с РФ.

Вместо пиара, который мы видим от МИД, я жду от министра, наконец, конкретной работы», – потребовала Гопко от Климкина.

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