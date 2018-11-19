Грызня майданщиков нарастает: Под раздачу попал Чугункин
Подчиняющийся Петру Порошенко глава МИД Украины Павел Климкин много пиарится, но мало делает реальных шагов по полному разрыву связей с Россией.
С такими обвинениями сегодня на согласительном совете в Верховной Раде выступила глава комитета по иностранным делам Анна Гопко, назначенная по квоте партии мэра Львова «Самопомощь», что ныне конфликтует с президентом.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Я хотела бы обратиться к МИД. Комитет трижды официально обращался, чтобы получить копию ноты, которой было заявлено РФ о желании Украины приостановить договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Я сейчас обращаюсь в Климкину чтобы он, наконец, дал нам копию ноты.
Я также обращаюсь к МИД уполномочить представителя межведомственной рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов применения санкций. Я также требую от МИД чтобы, наконец, мы увидели инвентаризацию договорно-правовой базы с РФ.
Вместо пиара, который мы видим от МИД, я жду от министра, наконец, конкретной работы», – потребовала Гопко от Климкина.
Метки: Анна Гопко, Павел Климкин
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.