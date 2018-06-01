01.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Грызня нациков: Боевики «Азова» устроили драку в вагоне метро

Экс-замкомандира нацбата «Азов» по работе с личным составом Олег Однороженко, рассорившийся с бывшим соратником – «белым вождем» Андреем Билецким, рассказал о том, как чуть не был похищен в Киеве.

Похищением Однороженко должна была заниматься структура «Азова» под зашифрованным названием «Метеослужба» – некое подобие Гестапо, в задачи которой входит наказание провинившихся членов радикальной организации.

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«Ехал вчера по своим делам в киевской маршрутке. И тут вижу типичного НК-шного персонажа (от «Национальный корпус», – политическое крыло «Азова», – ред.) – с «модными» бородой и стрижкой, в разряженной одежде, героических тату и тупым взглядом. Сфотографировал меня и начал что-то активно отсылать по телефону. Мои источники тут же мне эту переписку передают:

– Еду на АТЕК (завод, база «Азова», – ред.). Вижу Однороженко. Сейчас попробую его доставить на базу. Свяжитесь и сообщите кому-нибудь из «метеослужбы».

– Из «метео» сейчас на связи никого нет. Напиши, где вы, попробуем помочь.

– Пойду за ним в метро. Вышли группу поддержки.

Вышли из маршрутки на станции «Святошин» – я пошел в метро, ​​попутчик за мной. Сели в вагон. Он все время что-то набирает – информирует о дислокации и «боевой обстановке». Подхожу к нему, здороваюсь, спрашиваю: «Как наблюдается утром?». Он явно теряется. Захват за шею. Попутчик на полу. Получает несколько пощечин по морде.

К счастью для него, у нас слишком ответственные и неравнодушные граждане – повисают у меня на руках, требуют объяснений. «Браток», зареванный в кровавую юшку, начинает что-то кричать про «напали со спины». Неравнодушные граждане, повисая у меня на руках, предлагают вызвать полицию. Попутчик одобрительно поддерживает. Я говорю:

– Без вопросов. Думаю, им интересно будет прочитать в твоем телефоне о поддержке «метеослужбы» и «доставке на базу». При этом объяснишь, что моя фотография делает в твоем телефоне. Можем даже не откладывать – вон люди не понимают, что происходит – покажи нам на своем телефоне последние записи.

Энтузиазм у попутчика пропадает. Начинает мямлить какую-то либерастическую фигню о «тайне переписки». Проезжаем несколько остановок – доблестной полиции все нет, подходят только работницы станции. На «Шулявской» говорят, что надо ехать на «Крещатик», потому что только там кто-то есть, и то – не точно. При слове «Крещатик» наш попутчик меняется на глазах – там же спасение в виде «группы поддержки». Начинается типичный для НК «хачовский базар» (тамошняя публика, преимущественно, в большом восторге от «Имарата Кавказа» и ИГИЛа):

– Эй, стой, никуда ни ухады. Сичас маи друзя падайдут.

Предложил ему выйти на «Шулявская». Попутчик отказался. На том и попрощались.

Мораль этой истории – героическую и прославленную в боях за «денежные знаки» «метеослужбу» пора разгонять за профнепригодность. А НК-шным холуям, типа «ветеринара» Матроса (Дмитрий Шатровский) совет – меньше старайтесь выслуживаться перед начальством и займитесь, наконец, нормальным спортом, а не тасканием железа с пожиранием тоннами какого-то яда, а то вообще не понятно, как вы собираетесь кого-то куда-то «доставлять» с такими кондициями», – написал Однороженко в своем блоге.

При этом обвиненный в преследовании член «Азова» Дмитрий Матрос дал в комментариях под записью Олега Однороженко красноречивый ответ со встречными обвинениями.

«Клоун. Где история о том, что вас было двое? О том, что после удара по бороде ты стал кричать «вызовите полицию!» и лезть в карман за ножом с воплями «не подходи ко мне!». Ты тупая дичь, я тебе и Клосу сказал в метро сразу же о том, что вы е**ные сцыкуны, напали со спины и не вывезли. При том, что у меня были средства для быстрой нейтрализации вас, отморозков, я их не применил, чтобы не травмировать пассажиров. И дрался с вами на кулаках. Я никак не связан ни с каким Метео, и ехал в комитеты при ВРУ по рабочим делам. Но, увидев твою тупую рожу, просто сделал фото сослуживцам с пометкой «смотрите, кого я встретил». Е**ный ты параноик. Я не желал ничего писать в инет, так как считаю, что освещать такие потасовки – это не достойно взрослого человека, меня «били» сильнее в 15 лет. Так что е**ная плакса – это ты. Ещё раз добавлю, что вы, два петуха, напали со спины, ты пытался достать нож, когда я к тебе подошёл ещё раз рубануть в бороду и ты, е**ный скот, начал вызывать полицию. Х**лан», – написал Матрос.

Отметим, что о существовании в составе полка «Азов» внутренней структуры под названием «Метеослужба» ранее рассказал в своих публикациях украинский журналист Артем Фурманюк. По его словам, «метеорологи» занимаются наказанием проштрафившихся членов нацбата, отправляя их на подвал и даже подвергая пыткам. Согласно информации Фурманюка, руководит «Метеослужбой» бывший сотрудник СБУ Михаил Иванюк с позывным «Булат».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что идеолог украинских нацистов Олег Однороженко внезапно раскритиковал «Национальные дружины» Билецкого и Авакова.