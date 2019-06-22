Грызня раскольников: как Филарет «развёл» туповатого Епифанчика

22.06.2019, Киев, Владимир Гладков

В ходе президентской кампании раскольнический «патриарх» Филарет-Денисенко умудрился «переобуться в прыжке» между турами и перейти на сторону Владимира Зеленского, что теперь ему позволяет откровенно изгаляться над оказавшейся нежизнеспособной «ПЦУ», созданной Петром Порошенко и Стамбульским Патриархом Варфоломеем.

Об этом в комментарии для телеканала «ТВЦ» рассказал киевский православный публицист Дмитрий Скворцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его (Филарета – ред.), в принципе, вполне устраивал этот так называемый томос, так называемая Автокефалия, пока Порошенко и его карманный «Епифанчик» (митрополит «ПЦУ» Епифаний – ред.) ему гарантировали, что реально церковью будет управлять он.

Но сейчас мы видим, что его всё-таки отодвинули, и взыграло тщеславие и амбиции этого уже престарелого человека – всю свою «незалежную» жизнь называвшийся «Патриархом» вдруг становится «Митрополитом», второстепенным каким-то человеком. Потому за этим признанием Филаарета стоят его амбиции, его тщеславие и несбывшаяся мечта уйти из этой земной жизни «патриархом Украины», духовным отцом украинской нации», – рассказал Скворцов.

В то же время эксперт признал, что к новой псевдоцеркви жители Украины относятся в большинстве своём положительно, что является наглядной иллюстрацией результатов русофобской пропаганды, ведущейся с первых дней «незалежности» и принявшей с 2014 года агрессивно-истеричную форму зомбирования.

«Люди в большинстве своём на Украине стали всё-таки русофобами. До майдана это было где-то пятьдесят на пятьдесят, но после, в результате этой явно фашистской, неонацистской пропаганды, у нас большинство всё-таки – русофобы, они относятся к канонической Православной Церкви как к церкви «оккупационной, московской», потому большинство зомбированного населения относится к этой «псевдоцеркви» («ПЦУ») положительно. Даже если сами в эту церковь не ходят, они сочувствуют этой структуре», – констатировал публицист.

Однако новоявленная «псевдоцерковь» оказалась нежизнеспособной, о чем свидетельствуют внутренние распри.

«Это означает крах всех усилий Порошенко, Варфоломея по, как они говорят, «объединению украинского православия» … Сейчас оказывается, что даже то православие, которое они называют украинским (потому что Каноническую Церковь они называют московской, российской – не украинской, и они со своей точки зрения имели хоть какое-то моральное право называть произошедшее в минувшие полгода «объединением украинского православия»), даже и этого не существует, поскольку появился раскол в этом самом «украинском православии». Более того, «Тиларэт» (Филарет после введения украинского новояза – ред.) утверждает, что Киевский Патриархат и не прекращал своего существования! То есть, раскол этот существовал изначально», – объяснил Скворцов.

Также он отметил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский больше склоняется именно к «Киевскому Патриархату».

«Дело в том, что эта самая «Святейшая Церковь Украины» (так записано в томосе, «СЦУ» – ред.) на протяжении двух недель предвыборной кампании между первым и вторым туром, да и перед первым туром на протяжении нескольких месяцев, агитировала исключительно за Порошенко и против Зеленского. Но в отличии от молодого, неопытного и туповатого «Епифанчика», «Тиларэт» переобулся между первым и вторым туром, и сразу после первого тура очень резко начал славословить Зеленского, рассказывать, что они вместе с Зеленским боролись за победу и назвал Порошенко предателем.

Поэтому, разумеется, он стал естественным союзником Зеленского в тот период, когда Порошенко ещё не уходил, так долго прощался со своим постом, чего не совершил Епифан, который по последним «мовным» законам должен называться «Эпитаний», – добавил Дмитрий Скворцов.