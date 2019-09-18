Грызня в прозападной сербской оппозиции продолжается

18.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В «Демократической партии», входящей в прозападный оппозиционный альянс «Союз за Сербию», набирает силу конфликт между рядовыми членами и руководством политсилы.

Президент Демократической партии Зоран Лутовац на прошлой неделе отменил решение главного комитета партии, которое предполагало борьбу за «честные выборы» и бойкот намеченной на весну парламентской избирательной кампании в случае ее проведения на нынешних условиях, которые оппозиционеры считают невыгодными для себя.

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Лутовац в эфире ТВ сказал, что речь идет исключительно о бойкоте в прямом смысле слова, и что вторая часть решения была посвящена гипотетическому участию в будущих выборах. Иными словами, Лутовац отказался от каких-то иных действий, кроме бойкота.

Однако такое свободное толкование сразу же вызвало резкую реакцию однопартийцев в социальных сетях, которые начали критиковать, как Лутовац трактует решения собственной политсилы.

Официальный представитель «ДП» Слободан Милосавлевич первым ответил Лутовацу, и его сообщение было ретвитнуто многими другими демократами: «ДП» заявила, что в сложившихся обстоятельствах нет условий для честного и равного избирательного права, и приняла решение не участвовать в выборах при этих обстоятельствах, а продолжить борьбу. Все обязаны уважать решения Главного комитета».

Это – не единственный конфликт внутри партии. Позиции Лутоваца пошатнулись и в связи с недавней историей вокруг исключения депутата парламента Ненада Боровича. Официально предлогом стал отказ Боровича бойкотировать заседания Скупщины, которые парламентарий продолжал посещать.

Однако часть демократов утверждала, что Борович подвергся репрессиям, поскольку на последнем заседании партии он озвучил резкую критику в адрес Лутоваца, описывая его руководство партией и сотрудничество с «Союзом за Сербию» олигарха Драгана Джиласа – экс-мэра Белграда, которого МВД подозревает в коррупции.

Борович пытался поднять вопрос о долгах «ДП» в период, когда ее возглавлял Джилас.

«Они не дали мне говорить о расходах Демократической партии. Они не приняли мое предложение поставить этот вопрос на повестку дня, но должны были позволить мне выступить», – пожаловался Борович, отметив, что, хотя партия и называет себя «Демократической», даже внутри ее запрещено «иметь другое мнение», отличающееся от позиции партийных вождей.

Борович пообещал оспорить решение об исключении и продолжать борьбу за справедливость в рядах «ДП». «Я должен бороться еще сильнее и указывать на людей, которые толкнули нас в долговую кабалу», – сказал он, намекая на зависимость партийной верхушки от олигарха Джиласа.