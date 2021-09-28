ГТС – на металлолом: Украина пожинает плоды антироссийского шантажа

Из-за той политики, которую украинское государство проводило в отношении «Газпрома» и российского газа, Киев уже фактически потерял ГТС, а украинские потребители вынуждены покупать газ по высоким европейским ценам.

Об этом на своем канале в Ютуб заявил украинский экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россияне, не стесняясь, показывают Европе, что «у вас будет газ, когда у нас заработает «Северный поток». Они, не стесняясь, говорят о том, что Украина, ГТС Украины им не интересна. Они не будут наращивать дополнительные мощности и, скорее всего, транзит прекратится.

Пять лет назад я говорил о том, что украинская ГТС превращается в металлолом, мне тогда не верили, но, между тем, это факт. Сегодня – уже практически свершившийся факт.

Чего не хватает этому свершившимся факту – это жестокого наказания всех тех негодяев в Украине, которые сделали всё для того, чтобы Россия и Европа отказались от украинской газотранспортной системы. Это – враги страны, враги украинского народа, они делали всё сознательно, они понимали, чем всё закончится.

Заканчивается это тем, что сегодня на октябрь уже пересмотрены цены для украинских домохозяйств, и газ предлагают по 30 грн за кубометр. Баланс «Укргазодобычи» подтверждает, что Украина добывает своего газа на 5 млрд кубометров больше, чем потребляют украинцы.

И сегодня этот паршивец из «Нефтегаза», бывший заместитель Коболева заявляет о том, что «Нефтегазу» нужно ещё 123 миллиарда на газ. Нет денег. Семь лет подряд нам с вами продают наш с вами газ минимум в семь раз дороже, чем его покупают. А сейчас «нет денег». Как нет денег? Речь идет о сотнях миллиардов гривен, которые за эти годы «выдоили» из Украины, из украинских домохозяйств», – сказал Максим Гольдарб.