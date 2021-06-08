08.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Газ, Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Труба, Украина, Экология, Экономика коллапса, Энергетика
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ГТС никому не нужна – немцы превратят Украину в «зелёный» полигон

Новости УкраиныПосле запуска «Северного потока-2» Германия будет заинтересована в Украине только как в территории, на...

После запуска «Северного потока-2» Германия будет заинтересована в Украине только как в территории, на которой можно будет в перспективе развернуть мощности для зелёной энергетики.

Об этом по видеосвязи из Берлина в эфире телеканала «Россия 1» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, Германия обещала, в первую очередь, американцам, а не украинцам, что она Украину не бросит. Но, в то же самое время, немцы вообще отказываются от какого-то грандиозного газового контракта через Украину.

Они в России будут покупать газ, да, но, в принципе, в ближайшие годы, мне кажется, Германия переходит на экологическое сотрудничество и на зелёную экономику, и от Украины будет требовать не то, чтобы она качала российский газ через свою территорию, а приобщилась бы к зелёной сделке.

То есть, начала ставить у себя ветряные мельницы и занималась бы биогазом и зелёной экономикой. Вот там Германия будет помогать Украине во всём», – заявил Рар.


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