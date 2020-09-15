«ГТС Украины могут взорвать, как ЛЭП на границе с Крымом» – Юшков

15.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Американцы до последнего будут срывать окончание строительства проекта «Северный поток-2», поскольку хотят запереть Россию на украинском газовом транзите и получить рычаги давления на Москву и Европу.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что делают американцы? Они пытаются запереть Россию на украинском газовом транзите, а потом этот транзит как-то перекрывать по каким-то поводам. Ну и соответственно вот первая часть – сначала запирать надо на украинском транзите, значит не надо дать достроить обходные газопроводы. И мы видим это, американцы открыто говорят, что не надо строить «Северный поток – 2», не надо покупать российский газ. Хотя, с другой стороны, давайте хотя бы достроим его, а использовать – не использовать, европейцы будут сами решать. Нет, они активно говорят, что даже достраивать нельзя.

Потому что тогда будет альтернативный маршрут доставки. То есть если вдруг что-то случится с украинским маршрутом, можно перекинуть. А случиться там может по нескольким сценариям, как дальше перекрывать транзит», – заявил Юшков.

«С одной стороны, могут прийти некие люди с гранатами и взорвать газопровод. Можно, конечно, меня обвинять в паранойе, но мы же видели, что это было. Вот, ЛЭП Крым – был коммерческий контракт между российскими и украинскими компаниями, российские поставляют на Украину электроэнергию, а часть электроэнергии украинские компании поставляют в Крым. Таким образом запитывают Крым электроэнергией. Контракт действовал, никаких официальных санкций против этих действий не было со стороны Киева, ничего этого не было. Пришли какие-то люди с гранатой и взорвали ЛЭП», – добавил энергетик.

Он напомнил, что после ремонтных работ, ЛЭП взорвали ещё раз и не подпустили ремонтников.

«И с этого момента прекратилась поставка электроэнергии из Украины в Крым по действующим линиям. На этом всё закончилось, Россия строила энергомост, потом электростанцию запускала и так далее. Это же не официальные действия были, не указания властей – по крайней мере, легитимные. Нет, какие-то люди с гранатами. А кто нам дает гарантию, что не придут люди с гранатами и не взорвут компрессорную станцию, либо газопровод и не пустят туда ремонтников? Таких гарантий нет», – отметил Юшков.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, на Украине признались, что рассматривали возможность подрыва газопровода, по которому идет российский газ в ЕС.

Также украинские политики требовали начать шантаж ЕС, угрожая перекрыть им транзит российского газа.