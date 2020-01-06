06.01.2020, Москва, Максим Карпенко
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
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ГТС Украины представляет физическую угрозу для населения

В течение трех-пяти лет украинская газотранспортная система придёт в полную негодность и будет представлять физическую опасность для населения страны, если по ней продолжит идти газ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент Российского газового союза Сергей Чижов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, ГТС Украины устарела морально и физически, а денег на ее реставрацию у страны нет.

«Насколько я понимаю, сейчас она находится реально в плохой ситуации. Насколько я знаю, предыдущий президент, предыдущая администрация Украины пыталась привлечь каких-то западных инвесторов, которые должны были вложить значительно большие деньги, но пока эта ситуация под вопросом.

Мы понимаем, что нынешний президент пытается выстроить какие-то отношения с Россией, чтобы не закончился контракт на поставки газа, потому что, естественно, Украина с этого получает достаточно большие деньги.

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