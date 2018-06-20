20.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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ГТС Украины распилят на сувениры

Лишившись транзита российского газа, Украина остается без реальных инвестиций в свою экономику, которые по-настоящему пополняли бюджет, в отличие от кредитных денег Запада.

Об этом в своем блоге заявил лидер партии “Союз левых сил” Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам украинского политика, уже через полгода ГТС Украины можно будет пустить на сувениры и распилить для строительства «стены» на границе с РФ.

«Ну вот и все! Скоро транзит газа по территории Украины закончится. Русские об этом заговорили серьезно и немцы с ними в этом заодно. Похоже, что скоро вместо денег за транзит, останется у нас с вами только «независимая» дырка от бублика. Думаю, стоит напомнить, что после повышения цены на транзит, Россия ежегодно платит нам 3 миллиарда долларов. Настоящих американских долларов. Не тех, которые наши современные правители выпрашивают в виде кредитов. Нет. Это – наши кровные, заработанные, за которые мы никому ничего не должны”, – пишет политик.

Он напоминает, что контракт на транзит газа подписан с Россией до 2019 года.

“То есть будет действовать еще полгода. А что потом? Потом – “повна незалежність”. Трубу можно будет выкопать. Что-то пустить на сувениры. Что-то использовать для строительства «Стены». Ну а что останется – немцам на металлолом продать», – полагает Волга.