Губарев неоднозначно оценил роль своего соратника Стрелкова в событиях вокруг Славянска и ДНР

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Министр обороны ДНР в период мая-августа 2014 года Игорь Стрелков сдал Славянск ВСУ вопреки приказу Москвы держать город любой ценой и его не оставлять.

Об этом сообщил соратник Стрелкова – Павел Губарев в своем телеграм канале «Рядовой Губарев» – в статье «Стрелков и Губарев. Часть 2».

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«Важно! Приказ с Большой Земли держать Славянск до последней капли крови у Стрелкова был. Но Стрелков его не выполнил. Он посчитал, что имеющиеся у него средства (техника, оружие и численность и качество личного состава) недостаточны для того, чтобы на каком-то продолжительном отрезке времени выполнять задачу по обороне города. Специалистом в военном деле не являюсь, поэтому судить о правильности решения не берусь. Мне оно тогда казалось правильным, кажется правильным и сейчас. Но некоторые так не считают. У военных приказ имеет силу закона. Думаю, что наезды на Стрелкова в духе “сбежал из Славянска” имеют в своей основе именно это», – написал Губарев.

По его мнению, летом 2014 года во время украинского наступления и зимой 2014/2015 годов во время боев за Дебальцево спасли восставшие республики Донбасса не Стрелков, а батальонно-тактические группы, которые были подготовлены на территории России. Именно они и разгромили украинскую армию. Среди участников тех событий был и погибший недавно командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, который был тогда тяжело ранен.

«Стрелков, безусловно, сыграл роль в создании и защите народных республик. Но ключевую роль всё же по справедливости надо отдать тем батальонно-тактическим группам, которые вошли на Донбасс в августе и устроили врагу котлы, жар и огонь. И готовить эти БТГРы начали задолго до выхода Стрелкова из Славянска, да и дата их захода была определена, но никому до последнего дня не была известна. Стрелкову просто не захотели отдать эту славу. Роль ополчения в событиях августа 2014 года тоже нельзя приуменьшать. Это к вопросу о том, как Кремль “сливал” Донбасс, но так и не смог слить. Спасибо всем тем, кто участвовал в создании и подготовке этих БТГРов. Мне известны имена многих достойных воинов причастных к этому. Назову одного из них – это полковник Дмитрий Уткин. В феврале 2014 года в ходе боев за Дебальцево Уткин был тяжело ранен, ему буквально вывернуло наружу брюшную полость, он выжил чудом», – напомнил Губарев.

В настоящий момент Павел Губарев является председателем Клуба рассерженных патриотов, а во время Русской весны был «народным губернатором Донецкой области».

После освобождения из украинских застенков, куда он попал в начале марта 2014 года, был членом штаба Стрелкова вплоть до отзыва последнего из Донецка в Москву, поэтому является свидетелем событий, о которых сообщает.