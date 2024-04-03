Губарев призвал мобилизовать полтора миллиона человек

Максим Столяров.  
03.04.2024 17:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 966
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для достижения победы в СВО Россия якобы не обойдётся без дополнительной мобилизации полутора миллиона бойцов.

Об этом в эфире интернет-канала «Политическая Россия» заявил бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для достижения победы в СВО Россия якобы не обойдётся без дополнительной мобилизации полутора миллиона...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Что касается мобилизации – она необходима. Если мы хотим победить, нужно мобилизовать миллион-полтора людей. Но проводить её не так, как она была в последнее время, когда не были подготовлены военкоматы», – сказал Губарев.

«Если полтора миллиона мужчин будут изъяты из экономики, то как это отразится на экономическом росте, и не приведёт ли это к необходимости миграции из Средней Азии рабочей силы», – возразил ведущий.

«Это палка о двух концах. А что, не воевать теперь? Для нас не проводить мобилизацию – это угроза, потому что личного состава не хватает, в некоторых подразделениях – катастрофически. Проводить мобилизацию – это усиливать социально-экономическую проблему.

Перевезите людей с Донбасса. Дайте им деньги, дайте жилищные сертификаты. Как раздали жителям Херсона. Донбасс страдает десять лет, а жилищные сертификаты раздают херсонцам, которые остались без жилья. А на Донбассе сколько людей без жилья, обездолено. Дайте им социализироваться. Всё равно – пока там идёт война, ничего не работает. Давайте ими замещать, а не мигрантами из Средней Азии», – рассудил экс-«губернатор».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть