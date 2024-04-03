Губарев призвал мобилизовать полтора миллиона человек

Для достижения победы в СВО Россия якобы не обойдётся без дополнительной мобилизации полутора миллиона бойцов.

Об этом в эфире интернет-канала «Политическая Россия» заявил бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается мобилизации – она необходима. Если мы хотим победить, нужно мобилизовать миллион-полтора людей. Но проводить её не так, как она была в последнее время, когда не были подготовлены военкоматы», – сказал Губарев.

«Если полтора миллиона мужчин будут изъяты из экономики, то как это отразится на экономическом росте, и не приведёт ли это к необходимости миграции из Средней Азии рабочей силы», – возразил ведущий.

«Это палка о двух концах. А что, не воевать теперь? Для нас не проводить мобилизацию – это угроза, потому что личного состава не хватает, в некоторых подразделениях – катастрофически. Проводить мобилизацию – это усиливать социально-экономическую проблему.

Перевезите людей с Донбасса. Дайте им деньги, дайте жилищные сертификаты. Как раздали жителям Херсона. Донбасс страдает десять лет, а жилищные сертификаты раздают херсонцам, которые остались без жилья. А на Донбассе сколько людей без жилья, обездолено. Дайте им социализироваться. Всё равно – пока там идёт война, ничего не работает. Давайте ими замещать, а не мигрантами из Средней Азии», – рассудил экс-«губернатор».