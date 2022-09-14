Губарева: Паники в Херсоне нет. Референдум никто не отменял

Новости Украины

Несмотря на временные успехи украинской армии в Харьковской области, жители освобожденной Херсонщины верят в Россию и не паникуют. Референдум о воссоединении с РФ киевскому режиму сорвать также не удастся – этому не мешают ни заявления о грядущем наступлении, ни постоянные удары по Антоновскому мосту и другим объектам инфраструктуры.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказала замглавы Херсонской ВГА Екатерина Губарева.

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ПН: Какая обстановка сегодня в Херсонской области в виду передислокации войск РФ с Харьковщины. Есть ли панические настроения, чего боятся люди?

Е.Г: Людям всегда есть чего бояться, и они будут бояться. К примеру, сегодня работала ПВО. Как думаете, людям страшно или нет? Постоянные обстрелы со стороны ВСУ вызывают беспокойство, однако люди видят, что пенсии и соцвыплаты выплачиваются. Это успокаивает и вселяет уверенность. Работают магазины, кафе, больницы, мирная жизнь продолжается. Никакой паники. Вы выйдите в центр города днем, людей много, и никто не бежит в панике.

ПН: Боятся ли в Херсоне наступления ВСУ?

Е.Г: Мы знаем, что армия Российской Федерации нас защищает. Мы за мощным щитом. Поэтому мы четко уверены, что Россия здесь навсегда. Несомненно, что люди следят за новостями, и эти украинские виртуальные «перемоги» также виртуально сказываются на настроениях. Этот эффект, конечно же, проходит за 1-3 дня.

ПН: Смогли ли действия украинского режима заставить отказаться от проведения референдума?

Е.Г: А как от него отказываться, когда жители Херсонской области оформляют гражданство и получают паспорта. У меня в офисе работают люди с украинскими паспортами, планируют в ближайшее время их поменять. А референдум пройдет как запланировано. Даты назвать не могу, просто не владею такой информацией.

ПН: Есть сообщения, что в Херсоне население настроено не так массово пророссийски, как, например, в Запорожской области – так ли это?

Е.Г: Вы видели день Российского флага в Херсоне? Очень много людей пришло на мероприятие. По области прошли культурно-массовые мероприятия. Это город с русской историей, здесь живет много людей, которые помнят и жили при СССР. Эти люди работали на градообразующих предприятиях, которые были разрушены и разворованы украинскими властями. А сейчас они видят, что пришла Россия и не запрещает говорить на украинском, хотя на Украине запрещают русский язык.

Все те, кто были проукраински настроены, по моим оценкам таких было не более 10 % от общего количества, выехали в сторону Киева и Варшавы. При этом продолжают делать вид, что якобы живут в Херсоне или области.

ПН: Что со снабжением Херсона и правобережной части Херсонской области, пострадало ли оно после ударов ВСУ по инфраструктуре?

Е.Г: Логистика нарушена, какие-то продукты подорожали. Постоянные скачки цен после обстрела Антоновского моста. Но стандартная продуктовая корзина не страдает, есть и колбаса, и мясо, овощи и фрукты. Буквально на днях была на Центральном и Днепровском рынках. Цены приемлемые. Более того, курс рубля по отношению к гривне укрепился и составляет 1,2, вместо 1,5 ранее.

ПН: Удалось ли наладить социальное обеспечение в области?

Е.Г: Естественно! Все время, с самого первого моего рабочего дня в социальном секторе, я и моя команда трудимся над этим ежедневно. Выплачиваются пенсии и другие соцвыплаты. Сейчас родители школьников получают по 10000 рублей, пока украинские СМИ трубят о «наступление». Пенсионеры начинают оформлять банковские карточки для начисления пенсий. Уже выдано более 1500 банковских карт. Идёт оформление СНИЛС и их обладателями стали почти 10 000 человек. Цифры — это самый упрямый аргумент.

ПН: Какая ситуация в экономике – насколько закрепился рубль, восстановлены ли рабочие места, идет ли товарооборот с другими освобожденными регионами, территорией РФ?

Е.Г: Я вижу на прилавках товары из Мелитополя или ДНР. Кондитерские изделия и другие товары из продуктовой корзины есть в магазинах. Откуда это все? Какая-то часть производится на освобожденных территориях, какая-то из России. Могу сказать, что разнообразие есть. Рабочие места создаются. Работает Служба занятости приходят работодатели в поисках специалистов. Рубль начинают использовать как основную денежную единицу. Те предприниматели, которые не хотят принимать рубль или обманывают с курсом получают предупреждения. Мы проводим специальные разъяснительные рейды и на основе сообщений в мой Телеграм-канал уже отработали 19 адресов торговых точек. Ещё 10 на подходе.