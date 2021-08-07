Губернатор Беглов обогнал по непопулярности своего предшественника Полтавченко — эксперт

07.08.2021, Санкт-Петербург, Андрей Соколов

em> Политолог считает, что Полтавченко на фоне своего преемника смотрится довольно недурно.

Нынешний губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вызывает у людей лишь раздражение, заявил политолог Илья Шестериков.

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Он полагает, что рейтинг Беглова стремительно проседает. К сентябрю он может упасть до 13%, считает эксперт.

По его мнению, нынешний губернатор «выглядит» даже хуже своего предшественника Георгия Полтавченко. Последнего теперь вспоминают как «деятельного человека».

«Думаю, к концу выборов, с учетом тех скандалов, которые сейчас их окружают он будет 13-12 процентов. Тут, конечно, виноват и коронавирус, финансовое состояние населения, а также прогрессирующее недоверие россиян к любому человеку от власти», — сказал Шестериков.

Он конкретизировал, о каких медийных скандалах идёт речь. Это прежде всего снятие кандидатов с выборов и запрет на агитацию для партии «Родина».