Губернатор Беглов оправдал плохую уборку снега влиянием «полукриминальных структур»

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил ответственность за главные проблемы Северной столицы на полукриминальные структуры, действующие под прикрытием подрядчиков.

В воскресенье губернатор Северной столицы Александр Беглов дал эксклюзивное интервью для корреспондентов телеканала «Россия-24», в котором ответил на все вопросы по поводу снежного коллапса и неудачной мусорной реформы, которые стали причиной множества жалоб жителей города. По словам Беглова, во всех бедах виноваты «полукриминальные структуры», которые кормятся за счет бюджета под видом подрядчиков.

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«На бумагах все хорошо, а по факту все плохо. Проблема в том, что мы начали срывать маски с полукриминальных структур, которые десятилетиями присосались к бюджету города», — рассказал губернатор.

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Эти же теневые структуры, по словам градоначальника, несут ответственность за сорванную кампанию по уборке снега, им же принадлежит рынок школьного питания и транспортная сфера. Однако здесь для борьбы с теневыми схемами Смольный ввел «Единую карту петербуржца» и теперь ожидает, что это позволит доходу с пассажиропотока поступать в городской бюджет, а не в карманы сомнительных элементов.

Здесь особо показательно, что петербургская администрация уже не в первый раз пытается переложить вину за собственную недальновидность на кого-то еще.