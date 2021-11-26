Губернатор Беглов заявил о повышении стоимости ЖКХ летом 2022

26.11.2021  21:03 (Мск), Санкт-Петербург,
Иван Добровольский.  
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Дзен, ЖКХ, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал, Финансы


В правительстве Петербурга заявили об успешном сдерживании цен на коммунальные услуги. Смольный подчеркнул, что рост тарифов будет в два раза меньше инфляции. Губернатор также заявил, что стараниями чиновников тарифы не перейдут отметки в 3,5%. Кроме того, произойдет это лишь в середине следующего года.

Но на самом деле, Смольному удалось отчитаться об отсутствии роста тарифов только из-за рекордно высокой инфляции в сравнении с прошлым годом (8% против 4%).

В правительстве Петербурга заявили об успешном сдерживании цен на коммунальные услуги. Смольный подчеркнул, что...

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Введение ковидного моратория на начисление пени и штрафов за неуплату заметно снизило собираемость платежей. И в то же время предложение заморозить тарифы сочли за популизм.

В администрации подчеркнули, что 2022 год пройдет без повышения платы за капитальный ремонт домов, поскольку во втором чтении бюджета Северной столицы увеличили финансирование ЖКХ на 3 млрд рублей. И лишь после массового общественного недовольства действиями депутатов ЗакСа из-за решения Беглова отменить субсидирование Фонда капитального ремонта, результат был достигнут. Градоначальник в последний момент согласился на субсидирование ФКР и остановку роста тарифов на капремонт.

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