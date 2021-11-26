Губернатор Беглов заявил о повышении стоимости ЖКХ летом 2022

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В правительстве Петербурга заявили об успешном сдерживании цен на коммунальные услуги. Смольный подчеркнул, что рост тарифов будет в два раза меньше инфляции. Губернатор также заявил, что стараниями чиновников тарифы не перейдут отметки в 3,5%. Кроме того, произойдет это лишь в середине следующего года.

Но на самом деле, Смольному удалось отчитаться об отсутствии роста тарифов только из-за рекордно высокой инфляции в сравнении с прошлым годом (8% против 4%).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Введение ковидного моратория на начисление пени и штрафов за неуплату заметно снизило собираемость платежей. И в то же время предложение заморозить тарифы сочли за популизм.

В администрации подчеркнули, что 2022 год пройдет без повышения платы за капитальный ремонт домов, поскольку во втором чтении бюджета Северной столицы увеличили финансирование ЖКХ на 3 млрд рублей. И лишь после массового общественного недовольства действиями депутатов ЗакСа из-за решения Беглова отменить субсидирование Фонда капитального ремонта, результат был достигнут. Градоначальник в последний момент согласился на субсидирование ФКР и остановку роста тарифов на капремонт.