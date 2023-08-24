Губернатор Херсона предложил альтернативу «зерновой сделке»

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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо предлагает возобновить паромную переправу из Скадовска до турецкого Зонгулдака в качестве альтернативы «зерновой сделке».

Об этом он рассказал сегодня президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день «зерновая сделка» уже отсутствует. Есть предложение возобновить торговый путь в Турцию. Я когда еще работал мэром, мы в 2004 году запустили из Скадовского порта до Зонгулдака и Стамбула паром. Более 1200 судозаходов иностранных. Паромы брали на борт большегрузные автомобили и шли напрямую 295 миль. Зонгулдак – город-побратим Херсона. Если сейчас эту паромную переправу возобновить, у нас появятся новые торговые пути. Там 20 часов всего», – сказал Сальдо.

Он предложил направить по этому маршруту урожай зерна, собранный в Херсонской области. Он составил 1,5 млн тонн. Путин пообещал рассмотреть эту идею и обсудить ее на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Сочи.