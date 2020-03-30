Губернатор Севастополя анонсировал введение комендантского часа

30.03.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Севастополь может ввести комендантский час, если население города продолжит нарушать режим самоизоляции. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил врио губернатора Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам чиновника, это решение может быть принято уже в ближайшее время.

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«Какая проблема с комендантским часом? Я думаю, что сегодня мы еще массированное делаем оповещение, окончательно определяемся с регламентами тех, кто должен эту неделю работать, чтобы обеспечить жизнеобеспечение города.

После этого, буквально с завтрашнего дня, если мы поймем, что никакие убеждения, увещевания, информация вплоть до того, что сегодня у нас система оповещения запущена с соответствующим текстом, специализированные машины по городу перемещаются, также мы попросили сотрудников полиции и сотрудников военной полиции, военно-морской флот – всех мы попросили усилить патрулирование, еще раз объяснять гражданам, что находиться нужно дома…

Если никакие такие мероприятия, которые проходили на сегодняшний день, не возымеют, люди будут продолжать массово выходить на улицы, совершенно очевидно, что мы примем такие же решения, которые приняли в Москве, Московской области и других регионах», – заявил Развожаев.