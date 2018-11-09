Губернатор Севастополя готов петь гимн Крыма

09.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил сегодня на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Крымом, что до конца этого года административные границы между двумя субъектами будут установлены.

«На следующей неделе планируется наша рабочая группа. В этом году мы это сделаем. Осталось определить шесть участков, очень маленьких. Я хочу сказать, что этот вопрос не является конфликтным. Он является рабочим», – сказал Овсянников.

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Это оптимистическое заявление севастопольского градоначальника, а также подчеркнуто приподнятое настроение главы Крыма Сергея Аксенова заставили занервничать многих в Севастополе. Дело в том, что вопрос границы между регионами как раз конфликтный.

Проблема возникла после воссоединения Крыма с Россией. Была составлена новая кадастровая карта, на которой границы земельных участков проходят иначе, чем на украинском кадастре. В итоге, если прокладывать границу субъектов по границе участков, то Севастополь потеряет 300 га на южном берегу в районе Фороса, а также значительный участок в горах, причем в районе водозабора реки Черная, обеспечивающей город питьевой водой.

На проблему еще в начале 2017 года обратили внимание депутаты севастопольского Заксобрания. Поэтому отсутствие на сегодняшней встрече глав субъектов спикера Екатерины Алтабаевой вызывает особое беспокойство. Аксенов-то пришел с главой Госсовета республики Владимиром Константиновым, а вот Овсянников счел нужным избавиться от компетентной свидетельницы.

Без неудобных «посторонних» встреча, видимо, прошла как по маслу. Руководители регионов вышли к прессе чуть ли не в обнимку, причем Аксенов вел себя как старший и любящий брат.

Кстати, на этой неделе всплыли подробности отказа Севастополя от собственного аэропорта в Бельбеке. «Новая газета» выяснила у бывшего директора несостоявшегося предприятия, что в 2017 Аксенов надавил на Овсянникова и заставил его ликвидировать свой аэропорт, сделав его филиалом симферопольского. Издание The Moscow Post сообщает, что Овсянников может передать 25% акций Генбанка, принадлежащих минимущества Севастополя, в ведение минимущества Крыма.

На сегодняшней встрече придворный журналист предложил губернатору Севастополя спеть гимн Крыма, как в свое время Аксенов спел гимн Севастополя во время визита во Владимир. Овсянников зарделся и пообещал разучить новую песню.