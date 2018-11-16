Губернатор Севастополя оправдывает трусость «Сбербанка»

16.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Общественные организации Севастополя, выигравшие президентские гранты на свои проекты, столкнулись с трудностями из-за отсутствия в Крыму отделений «Сбербанка».

Об этом в эфире телеканала ИКС заявила представитель АНО «Ресурсный центр поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций» Людмила Панова.

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«Президентские гранты администрируются «Сбербанком». Поскольку «Сбербанк» не вошел до сих пор в Крым и Севастополь, мы с победителями пишем петицию. Мы просим, чтобы органы власти нас поддержали и мотивировали «Сбербанк» работать не только с «Мрией», а открывать отделения в Крыму», – сказала Панова.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что подпишет петицию общественников, но осуждать «Сбербанк» не стал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дело не в деньгах, а в проектах, которые поддержали. Это очень хорошо. Санкции оказывают влияние на работу некоторых предприятий, но это компенсируется дополнительными режимами: СЭС, бюджетными вливаниями. Поэтому говорить о том, что нам нужны дополнительные меры в виде «Сбербанка»… Как-то же обошлись. Есть определенные причины, по которым он не открыл свои отделения. Всему свое время. Пока банк «Россия» и РНКБ компенсируют его отсутствие», – сказал Овсянников.

По данным Пановой, 30 социально-значимых проектов в Севастополе получили президентские гранты на общую сумму 65,5 млн руб.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик критиковал «Сбербанк» за отказ работы в российском Крыму, но продолжение помощи правящему режиму на Украине.

«На мой взгляд, сегодня у нас в банковско-финансовой сфере существует прозападное лобби. И мы это прекрасно видим. Иначе как объяснить то, что с 14-го года руководство Сбербанка продолжает свою деятельность на территории государства Украина, фактически финансируя блокаду Крыма, карательные операции в Донбассе, нападения на наши нефтяные вышки в Черном море. Мы что, об этом не знаем?

Это с одной стороны. А с другой – три года в Крыму и Севастополе нет Сбербанка РФ. Как и многих других. На прямые вопросы Герману Оскаровичу прямого ответа не поступает. Это принципиальная позиция руководителя государственного банка, или это нечто иное, желание понравиться западным союзникам, как их назвать?

Ипотека с крымской пропиской. Вы знаете, что граждане с севастопольской и крымской пропиской, приезжающие в Москву, ипотеку в Сбербанке не возьмут? Официально вам об этом никто не скажет. Но попробуйте кто-нибудь, у своих родственников спросите!

В итоге. В Севастополе и Крыму есть колоссальные проблемы с банковским сектором. А наши банки работают на Украине», – говорил Белик с трибуны Госдумы.