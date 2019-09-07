Губернатор Севастополя отчитался об устранении «Звезды Смерти»

07.09.2019, Севастополь, ИванПотемкин

Врио губернатора Севастополя профессиональный пиарщик Михаил Развожаев заявил, что отменил закупку общественных туалетов по цене в 4,3 миллиона за одну модульную конструкцию.

Об этом он написал в своем телеграмм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня, честно говоря, редко можно чем-то удивить. Но этот «креатив» сотрудников Департамента горхозяйства просто поразил. Возникло даже подозрение – не трансформируются ли в случае необходимости эти туалеты в космические корабли? Но выяснилось, что нет. Естественно, эта закупка была сегодня отменена», – написал Развожаев.

Он проиллюстрировал пост фотографией модульного туалета и космического корабля «Звезда Смерти» из сериала «Звездные войны». Главу Севастополя особенно расстроило, что город попал «во все топы по самым расточительным закупкам».

«На всю страну прославились! Только недавно, благодаря ОНФ, разобрались с автомобилем, за шесть миллионов, который понадобился одному из наших ГУПов – не купили, вернули. Теперь такие «космические» туалеты чуть не появились в Севастополе. Такого допускаться не будет. Да, люди пишут, что мало общественных туалетов, но все должно быть соразмерно здравому смыслу»,– прокомментировал отмену закупки Михаил Развожаев.

Ранее аа официальном сайте госзакупок России появилось извещение севастопольского ГБУ «Парки и скверы» о том, что оно хочет купить 10 мобильных автономных туалетных модулей и выложить за них 43,33 миллиона рублей, полученных из бюджета Севастополя в виде субсидии «на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».

В каждом модуле, подключаемом к городским электросетям для электроснабжения и отопления, должны быть техническое помещение и три кабинки (одна из них — для инвалидов) с унитазами, раковинами, зеркалами, держателями для туалетной бумаги и урнами. Всё это, кроме зеркал, должно быть антивандальным, из нержавеющей стали. Чиновники из «Парков и скверов» потребовали, чтобы в каждом туалетном модуле были ещё как минимум одна «магнитола с USB и FM приёмником» и «влагостойкая акустическая колонка» (не меньше двух штук).