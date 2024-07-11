Губернатор Севастополя отдал распоряжение – больше пятидесяти не собираться

Любовь Смирнова.  
11.07.2024 19:40
  (Мск) , Севастополь
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Терроризм, Украина


В Севастополе ввели ограничения для массовых мероприятий на открытых площадках. По решению Оперативного штаба, число участников таких мероприятий ограничено 50-ю при наличии временного укрытия.

Более масштабные действа отныне будет согласовывать Оперштаб с предусмотренными мерами безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе ввели ограничения для массовых мероприятий на открытых площадках. По решению Оперативного штаба,...

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«Летом в Севастополе традиционно проходят выставки, спектакли под открытым небом, концерты, спортивные соревнования, на которые зачастую приходит много людей. Но сейчас у нас действует средний уровень реагирования, и из-за того, что атаки на город происходят нередко, наша главная задача – обеспечить безопасность людей», – пояснил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он добавил, что если обеспечить безопасность людей не получается, от проведения мероприятия придется отказаться.

«Это вынужденная мера, но, повторюсь, главная задача – сделать так, чтобы все были под надёжной защитой», – указал Развожаев.

Военный эксперт, основатель проекта LOSTARMOUR.INFO Сергей Ситницкий считает, что для надежной защиты нужно сделать пояс безопасности вокруг военных объектов с запретом на рекреационную деятельность.

«Трагедия в Учкуевке была достаточно предсказуема, поскольку в считанных километрах находится там аэродром Бельбек с соответствующей инфраструктурой, по которой ранее наносились аналогичные удары, в том числе с применением кассетных боеприпасов.

Проблема заключается в организации рекреационной зоны на территории Крыма, что связано с постоянной угрозой применения подобных боеприпасов.  Необходимо провести определённые организационные мероприятия, в том числе городским, республиканским властям в размещении рекреационных объектов вблизи объектов, которые потенциально могут стать целями нанесения удара баллистическими ракетами, чтобы избежать подобных явлений в будущем», – подчеркнул эксперт.

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