Губернатор Севастополя получил «поздравительную открытку от Гитлера»

Великобритания исключила губернатора Севастополя Михаила Развожаева из санкционного списка.

Это решение вызвало удивление как самого Развожаева, так и экспертов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Накануне на сайте правительства Соединенного Королевства появилось сообщение, что фамилия губернатора Севастополя была исключена из сводного списка, и его активы больше не подлежат замораживанию. Под санкции Развожаев попал в начале 2020 года как и.о. главы правительства Севастополя. Ему был запрещен въезд в Евросоюз и перекрывался доступ к европейским активам.

«С удивлением прочитал заголовок новости про исключение меня из каких-то санкционных списков, – прокомментировал решение британского правительства сам губернатор. – «Отменили заморозку активов» – как звучит! Никогда в Британии не был, ничем там, (как, впрочем, и где бы то ни было за границей), никогда не владел. Поэтому пусть включают в санкционные списки, исключают, – мне все равно. Похоже на какую-то детскую игру. Но если ко мне такое внимание англосаксов, чтобы делать какие-то комбинации санкционные вокруг меня, – наверное, сильно у них там кого-то Севастополь раздражает, что безусловно приятно. Тем не менее, остаюсь почетным участником каких-то санкционных списков США, Евросоюза и еще чего-то там».

Ныне живущий в Крыму бывший депутат Верховной рады Олег Царев недоумевает по поводу решения Великобритании.

«В сложившейся ситуации снятие санкций Великобритании с руководителя российского региона, да еще и на территории Крымского полуострова, можно сравнить с получением советским генералом открытки с поздравлениями от Гитлера во время Великой Отечественной», – охарактеризовал он публикацию.