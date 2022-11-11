Губернатор Севастополя рассказал о порядке и сроках предоставления льгот бойцам СВО

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Региональная выплата по 200 тысяч рублей мобилизованным и добровольцам Севастополя будет суммироваться к денежному довольствию в сумме 195 тысяч в месяц. Остальные льготы и право на бесплатное получение земли сейчас проходят процесс согласования и в конце ноября будут вынесены на заседание Заксобрания.

Об этом в эфире СТВ сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была проблема с выплатами мобилизованным, и она была связана с тем, что поздно получили итоговые документы о зачислении наших ребят в различные воинские части. Но на этой неделе все документы были получены, и 98% выплат уже сделаны: все, кто написал заявление, а это абсолютное большинство, получили соответствующие выплаты по 200 тысяч рублей из регионального бюджета. Ещё принято президентом решение по федеральной поддержке, но то, что регион брал на себя по помощи мобилизованным и добровольцам, все реализовано».

Губернатор попросил родственников военнослужащих сообщить, что выплаты получены. Что касается льгот по оплате коммунальных услуг, питания детей в детсадах и школах, а также по предоставлению земельных участков, все эти меры поддержки будут отражены в региональном законе.

«Все это заработает сразу после принятия во втором чтении нашего севастопольского закона о мерах поддержки. Ориентировочно сессия состоится 22 ноября, и закон будет принят. После этого все меры заработают», – заверил Развожаев.

Депутат Заксобрания Севастополя Антон Пархоменко уточнил «ПолитНавигатору», что ко второму чтению депутаты должны определить точный перечень подразделений и служб, участники которых могут получить землю бесплатно.

«Максимально широкий спектр категорий всех, кто принимал участие в специальной военной операции, чтобы не было вопросов у людей, которые захотят воспользоваться этой льготой, – пояснил Пархоменко. – Плюс к этому в законопроекте использована формулировка из указа президента о частичной мобилизации, где Запорожская и Херсонская области еще фигурируют в составе Украины. И нужно привести в соответствие, что с 30 сентября – это регионы РФ. Иначе при предъявлении документа об участии в СВО у человека возникнут сложности юридического характера из-за неточных формулировок».

По словам Пархоменко, свободных массивов для предоставления под индивидуальную застройку в Севастополе достаточно. Но у этих массивов есть собственники, с которыми нужно решить вопрос.

«Губернатор лично гарантировал, что земли хватит, землю найдут, – отметил депутат. – Предполагается использовать несколько участков, отведенных под комплексное развитие территории, он также намерен вести переговоры с Министерством обороны РФ, у которого есть не используемые участки. Действительно, в Севастополе свободной земли мало, а та, которая выглядит пустой, на самом деле – это сельхозугодия, которые вывести под застройку достаточно сложно, и нужно взвешивать все «за» и «против».

На следующей неделе в Заксобрании проведут финальную корректировку всех предложений, которые поступили, после чего документ вынесут на рассмотрение в сессионный зал.