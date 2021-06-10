Губернатор Севастополя закрыл аккаунт на Facebook из-за украинских гадостей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о закрытии аккаунта на Facebook после того, как администраторы социальной сети ввели против него санкции в ответ на жалобы властей Украины.

«Сегодня представитель президента Владимира Зеленского в АРК Антон Кориневич сообщил, что Facebook отменила предоставление значка верификации моему аккаунту. Для тех, кто не в курсе, поясню, что это такая маленькая «синяя галочка».

Вот часть цитаты представителя Зеленского по этому поводу: «Несколько недель назад общественность заметила, что у человека, который служит оккупантам и называет себя «губернатором Севастополя» Михаила Развожаева верифицирован аккаунт в сети Facebook, то есть, что у него есть «синяя галочка». Конечно, мы не могли оставить это без внимания. Сейчас у этого человека верификации и «синей галочки» уже нет. И не будет, потому что он незаконно осуществляет свою деятельность и является частью оккупационной администрации Российской Федерации в нашем украинском Севастополе…».

Вы только вдумайтесь, сидят такие товарищи, зарплату получают и строчат жалобы на синие галочки. Сразу видно, какой серьёзной и важной работой они занимаются 🙂 Закрыть в фейсбуке свою страницу я хотел уже давно, а с учётом курьезной истории с «синей галкой», время точно пришло», – сообщил Развожаев, уточнив, что теперь будет пользоваться Вконтакте и Instagram.