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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал подробности общения с пострадавшими от украинских ударов жителей региона – из слов граждан следует, что во время недавнего вторжения террористов в составе группы были не только граждане Украины и предатели из числа бывших россиян, но и поляки, а также американцы.

«Заехал проведать и всех раненых во вторую городскую больницу. Пообщался с жителями. Все рассказы от увиденного и пережитого очень тяжелые. Особенно тех, кто был ранен, но не мог выбраться из подвалов много часов на захваченной ДРГ территории. Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с её слов – поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжелое, никто и ничто не вернет ей мужа», – написал чиновник.

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Есть и пример героизма со стороны представителя местной власти.

«Несколько жителей говорили о том, что глава Козинского сельского поселения Игорь Валерьевич Маховенко на руках выносил раненых, несколько раз его машина была обстреляна. Когда я сам встречался с ним в Козинке, видел простреленное лобовое стекло. То есть стреляли в упор, стреляли несколько раз. Несмотря на это, он не спрятался, оказывал помощь не только жителям Козинки, но и соседнему Глотово».