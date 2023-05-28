Губернатор: Во вторжении в Белгородскую область участвовали поляки и американцы

Михаил Рябов.  
28.05.2023 15:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1346
 
Белгород, Дзен, Россия, Терроризм


Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал подробности общения с пострадавшими от украинских ударов жителей региона – из слов граждан следует, что во время недавнего вторжения террористов в составе группы были не только граждане Украины и предатели из числа бывших россиян, но и поляки, а также американцы.

«Заехал проведать и всех раненых во вторую городскую больницу. Пообщался с жителями. Все рассказы от увиденного и пережитого очень тяжелые. Особенно тех, кто был ранен, но не мог выбраться из подвалов много часов на захваченной ДРГ территории.

Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с её слов – поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжелое, никто и ничто не вернет ей мужа», – написал чиновник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал подробности общения с пострадавшими от украинских ударов жителей...


Есть и пример героизма со стороны представителя местной власти.


«Несколько жителей говорили о том, что глава Козинского сельского поселения Игорь Валерьевич Маховенко на руках выносил раненых, несколько раз его машина была обстреляна. Когда я сам встречался с ним в Козинке, видел простреленное лобовое стекло. То есть стреляли в упор, стреляли несколько раз. Несмотря на это, он не спрятался, оказывал помощь не только жителям Козинки, но и соседнему Глотово».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть