Украинские войска испытывают большие проблемы на артемовском направлении, устраивая бессмысленные атаки в районе Клещеевки.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Хайруллина, после пеших маршей в 5-6 километров с грузом боеприпасов и продовольствия боевики ВСУ сразу же вступают в тяжелые бои, во время которых их выбивают российские десантники.

«То, что они там демонстрируют, – это точечные атаки. Клещеевка в «серой зоне», она разрушена, они пытаются там закрепиться, им не дают, наши контратакуют. Там у нас стоит очень серьезная 106-я дивизия, 57-й и 136-й полки воздушно-десантные, они им в принципе не дают там закрепиться. Если пытаются украинцы окапываться, они заходят, зачищают и снова назад откатываются на этот рубеж, который идет вдоль железной дороги.

А у украинцев наоборот: на направлении Клещеевки очень большие проблемы. Они создали ровно так же, как и под Вербовым, создали себе очень длинное логистическое плечо, техникой там невозможно работать, вот они группы посылают туда. Каждый боец тащит по 30 с лишним килограммов боекомплекта, воды, еду, и практически сразу после 5-6 километрового марша вступает в тяжелый бой.

Но это чисто локальная у них активность, которую они по своему упрямству продолжают, потому что сама Клещеевка, сам Бахмут – абсолютно бесперспективен для них», – заявил Хайруллин.