30.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
economics, Белоруссия, Общество, Политика, Россия, Скандал, США
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Гуцериев не спасёт: Лукашенко предпочёл Помпео Путину


Президент Белоруссии Александр Лукашенко не принял приглашение российского коллеги Владимира Путина встретиться на выходные в Сочи.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил политолог Богдан Беспалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас поступили сообщения, что Александр Григорьевич Лукашенко отказался от визита в Россию. Приглашение ему адресовал президент РФ. Зато в этот день он будет принимать госсекретаря США Майка Помпео», – сказал Беспалько.

Он полагает, что точка невозврата в отношениях России и Белоруссии уже пройдена.

«Думаю, что после всех высказываний Лукашенко и попыток покупать нефть на мировом рынке, наши страны будут развивать отношения уже в несколько другом ключе. Они не прервутся, не станут враждебными. Но будут гораздо более прагматичными с российской стороны», – сказал Беспалько.

По данным эксперта, до сих пор объем российских дотаций на Белоруссию последние годы составлял от 1 до 10 млрд долларов и превышал общую сумму дотаций на все российские регионы.

Он не видит предпосылок к тому, чтобы сейчас Россия пошла на уступки по ценам на энергоносители, на что надеется часть белорусской элиты.

«Единственный, кто поставляет нефть в Белоруссию это Михаил Гуцериев. Но в количестве, которого явно недостаточно, чтобы Белоруссия зарабатывала достаточное количество валюты на разнице с мировыми ценами», – заключил Беспалько.

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