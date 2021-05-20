«Гудбай, Рашка!» – депутаты Рады в честь «дня вышиванки» устроили чистку законов от упоминания СССР

20.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада поспешно приняла за основу законопроект о десоветизации законодательства Украины.

Депутаты посчитали символичным в первом чтении поддержать такую инициативу именно в «день вышиванки», который отмечается сегодня на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы предлагаем, во-первых, наконец-то убрать из законодательства Украины любые воспоминания о комсомоле, советскую власть и, самое важное, что мы уже не строим ленинский коммунизм, как это предусмотрено в жилищном кодексе Украинкой ССР, который действует сегодня», – пояснил вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

«Глядя в зал (депутаты в праздничных вышиванках – ред.), я думаю, что сегодняшний день – это лучшее время, чтобы начать процесс десоветизации украинского законодательства. Мы хороши в вышиванках, потому что вышиванка – это QR-код каждого украинца. Давайте покажем, что он не только внешний, но и в середине каждого из нас», – призвал вице-спикер.

Следом депутат «Голоса» Роман Лозинский уточнил, какие еще термины надо вычистить из законодательства.

«В законопроекте есть очень хорошая часть – это очищение от архаизмов и очищение украинского законодательства и нашей системы от «трудящихся», «товарищей» и так далее. Тех вещей, которые в современной Украине не могут иметь места, а должны остаться историей», – сказал Лозинский.

Однако неожиданно законопроект жёстко раскритиковали в партии экс-президента Петра Порошенко «Евросолидарность». Там посчитали оскорбительным сам факт того, что данный вопрос рассматривается.

«Конституция предусматривает целиком противоположный подход, акты действуют в части, которая не противоречат Конституции. Как можно представить себе, что они не действуют, и зачем в дополнениях перемешивать как действующие, так и давно отменённые акты? Что означает поддержка этого закона? Что мы признаём, что до 2021 года действовали нормативы Совета Народных комиссаров СССР?» – возмущался экс-директор украинского Института нацпамяти, депутат Владимир Вятрович.

«Десоветизация – это писать и принимать законы не по-советски, а по-европейски! Я считаю очень плохими попытки остановить декоммунизацию, а ещё хуже – попытки имитировать декоммунизацию, именно такой попыткой является этот закон», – осуждал правящее большинство Вятрович.

Впрочем, его тревоги не разделил другой национально-сознательный депутат Сергей Рудик.

«Мы должны раз и навсегда сказать – гудбай, СССР! Гудбай, Рашка! Гудбай, период, который привёл к гибели миллионов украинцев. Но не забываем о запятых, точках и вещах, которые выходят за рамки десоветизации, декоммунизации, голосуем «за» в первом чтении и существенно дорабатываем во втором», – сказал Рудик.

В результате законопроект приняли за основу 364-мя голосами.