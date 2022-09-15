Гудков призвал платить Украине репарации украденными российскими деньгами

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Арестованные за рубежом российские средства, а также деньги российских бизнесменов должны быть направлены Украине в качестве репараций.

Об этом в эфире видеоблога киевской журналистки Натальи Влащенко, обслуживающей интересы антироссийской пропаганды, заявил беглый российский либерал, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гудкова, речь идет о сотнях миллиардов долларов только государственных средств.

«Речь идет о выплате репараций, это первое, если мы говорим про материальные ценности. Если удастся добиться свержения режима Путина и придут какие-то нормальные люди, я думаю, этот вопрос будет решен дипломатическим путем. Если нет – арестованы сотни миллиардов долларов, которые принадлежат России, российскому государству, включая десятки миллиардов денег, принадлежащих олигархам», – сказал либерал.

«Важно создать международный прецедент, чтобы эти деньги были именно потрачены на восстановление Украины. Потому что такого прецедента еще не было… Очень важно, чтобы именно Украина была бенефициаром получения этих всех арестованных денег», – заявил Гудков.