Гудков требует сформировать «Русский корпус» для войны за украинских нацистов

Запад должен предоставить Украине столько современного оружия, чтобы обеспечить победу Киева в военном противостоянии с Москвой.

Об этом в рамках конференции «Форум свободная Россия» в Вильнюсе высказался эмигрировавший из России экс-депутат Госдумы, либерал Геннадий Гудков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что поможет нам победить Путина? Главная инстанция, которая может опрокинуть путинский режим – его военное поражение в Украине и победа Украины в открытом бою. Дайте Украине как можно больше современного оружия, чтобы это поражение состоялось, и оно было не за горами. Это – главная инстанция.

Задача наша – помогать в этом, говоря об этом там, где можем, там, где влияем, там, где помогаем, там, где разъясняем нашу позицию всем политикам, западному истеблишменту, который должен понимать, что если сегодня не будет победы, то Путин, оставшись, замкнет и превратит ее (Россию – ред.) в военизированную Северную Корею, и к 2028 мир гарантированно получит ядерную войну.

Потому что Путин к этому времени построит себе бункер в недосягаемом расстоянии, проведет туда метро и будет надеяться, что выживет. Будет шантажировать Запад ядерным оружием и применением невиданной силы», – стращал Гудков.